Covid tedavisinde kullanılıyor: Üreticisinden sahte Remdesivir uyarısı

Gilead Türkiye, Covid-19 tedavisi için geliştirilen Remdesivir ilacının sahtelerine karşı uyardı.

Remdesivir, Gilead tarafından geliştirilen ve Covid-19 tedavisinde etkililiği kanıtlanmış ve onaylı bir antiviral molekül ve Veklury ticari markası altında satılıyor. Bu ilaç Türkiye’de eczanelerde satılmazken, ilaç temini başvurusuyla edinilebiliyor.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın akatrdığı şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Küresel pandemiye ve yüzbinlerce can kaybına neden olan Covid-19’un tedavisi için geliştirilen Remdesivir’e ilişkin yayınlanan bazı haberler ve hekimlerden tarafımıza ulaşan bilgiler sonucunda, halk sağlığının korunması ve toplumun doğru bilgilendirilmesi adına Gilead Türkiye olarak kamuoyuna bu acil duyuruyu yapıyoruz. ABD Acil Durum Kullanım İzni (EUA) ambalajı içinde ve Gilead markasını taşıyan, uygulanması halinde hasta güvenliği açısından tehlike arz edecek sahte Remdesivir ürünlerinin Türkiye’ye yasa dışı yollardan girmeye veya burada üretilmeye devam ettiğine ilişkin bilgiler tarafımıza ulaşmaktadır.”

Covid-19’a yakalanan işadamı Hayri Yazıcı’ya yatırıldığı özel hastanede verilen Covid-19 ilacı sonrası durumunun kötüleşmesiyle ilgili yakınları ‘sahte ilaç’ suçlamasıyla yargıya başvurduğu geçen hafta haberlere yansımıştı. İşadamının avukatı Emrullah Gözcü’nün savcılığa verdiği dilekçede, Hayri Yazıcı’ya verilen Remdesivir ilacının, Sağlık Bakanlığı’nın izni olmadan kayıt dışı temin edildiği ve sahte olduğu iddia edilmişti.

Diken’e konuşan Türk Toraks Derneği Sağlık Politikaları Çalışma Grubu yürütme kurulu üyesi Doç. Dr. Osman Elbek de ilaçların yurt dışından kaçak getirildiğini anlatarak “Hastalar ve yakınları riskleri göze alıyor. Türkiye Remdesivir’de kötü bir tecrübe yaşamıştı. Bazı kaçak gelen Remdesivirlerin içinde mikrop vardı, hastalara bulaştı. Bu çok büyük risk. İlaçların fiyatı çantacıya göre 150 dolar ile 250 avro arasında değişiyor” demişti.

Başvuru yoluyla alınıyor

Şirketin açıklamasında şunlar kaydedildi: “Türkiye’de VEKLURY, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmamıştır ve piyasada bulunmamaktadır. VEKLURY, Türkiye’de sadece Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla hasta adına ilaç temini başvurusu yoluyla veya toplu olarak ithalat talebinde bulunan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış hastanelere tedarik edilebilmektedir.

Gilead markası taşıyan sahte Remdesivir dahil olmak üzere Remdesivir içerdiği iddia edilen diğer tüm ürünler yasadışı kabul edilmeli ve hastalara uygulanmamalıdır. Ayrıca, VEKLURY toz halinde sunulur ve hastane ortamında intravenöz yolla uygulanır, eczanelerde veya online olarak satışı bulunmamaktadır. Bir eczane veya online pazar yeri aracılığıyla satılan ve Remdesivir içerdiği iddia edilen herhangi bir ürün yasadışı kabul edilmeli ve hastalara uygulanmamalıdır.”

Gilead’ın söz konusu sahte ürünleri Türkiye’deki sağlık otoritelerine ve kolluk kuvvetlerine bildirdiği ve tahkikat sürecinde bu kurumları desteklemeye devam ettiği aktarılan açıklamada, “Satın aldığınız veya size sunulan Gilead markalı Remdesivirin sahte olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu ürünü kullanmayın veya hastalarınıza uygulamayın ve hemen ‘[email protected]’ adresinden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na ve ‘[email protected]’ adresinden Gilead’ın kalite departmanına bildirin” dendi.