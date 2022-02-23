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Karamollaoğlu: 28 Şubat’ın defterini yine bir 28 Şubat’ta düreceğiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altı siyasi partinin 28 Şubat’taki parlamenter sisteme dönüş açıklamasına dair “28 Şubat’ın defterini yine bir 28 Şubat günü hep birlikte düreceğiz” dedi.

Fotoğraf: CHP

CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’den oluşan altı muhalefet partisi, 28 Şubat Pazartesi günü parlamenter sisteme dönüşte sağladıkları mutabakat metnini açıklayacak.


Partisinin genel merkezinde konuşan Saadet lideri, açıklamanın 28 Şubat tarihine alınmasına dikkat çekti.

28 Şubat’ın ekonomik ve sosyal maliyetlerinin olduğunu dile getiren Saadet Partisi lideri, ortaya çıkan travmaların bedelinin bugün de ödendiğini söyledi.

28 Şubat’la Milli Görüş Hareketi lideri Necmettin Erbakan’ın önünün kesildiğini söyleyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti: “Siyasi partilerimizin genel başkanlarıyla birlikte bir daha 28 Şubat’lar yaşanmasın, demokrasiye karşı kimse vesayet kurma hevesinde bulunmasın diye hazırlamış olduğumuz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçişi milletimize duyuracağız. Tabiri caizse 28 Şubat’ın defterini yine bir 28 Şubat günü hep birlikte düreceğiz.”

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