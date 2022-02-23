Uzaklaştırma kararı yine yetmedi, bir kadın daha kocası tarafından öldürüldü

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bir kadın hakkında uzaklaştırma kararı verilen boşanma aşamasındaki kocası tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.
AA’nın aktardığına göre 58 yaşındaki B.D. Bağdınısağır Mahallesi’nde yaşayan H.D.’nin yanına gitti.
Eve girmek isteyen B.D. yanında getirdiği av tüfeğiyle eşine ateş açtı.
İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, H.D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
H.D.’nin cenazesi otopsi için Pazarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaçan B.D., Aksu Köprüsü yakınlarında gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.