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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti, akademisyen Henri Barkey’le anılmak istememiş

ABD’li düşünce kuruluşu Council on Foreign Relations’ın kıdemli üyesi Steven A. Cook, İYİ Parti’nin kendileriyle akademisyen Henri Barkey’nin katılmaması şartıyla bir toplantı talep ettiğini söyledi: “Yürüyün gidin dedim.”

Fotoğraf: Reuters

ABD’li akademisyen Henri Barkey, sivil toplum ve insan hakları aktivisti Osman Kavala’nın tutuklu bulunduğu Gezi davasında yargılanıyor. Akademisyen aynı zamanda ABD dış politikası ve uluslararası ilişkiler konusunda uzmanlaşmış kar amacı gütmeyen Council on Foreign Relations’ın üyesi.


Cook, Twitter üzerinden İYİ Partili yetkililerin kendisiyle iletişime geçtiğini bildirerek şunları kaydetti: “Council on Foreign Relations’da hocam Henri Barkey’in katılmaması şartıyla bir toplantı talep ettiler. Yürüyün gidin dedim.”

Gezi Parkı eylemleri sebebiyle 2017’den bu yana tutuklu bulunan işadamı Kavala dahil 16 hak savunucusu ve Beşiktaş futbol takımı taraftar grubu çArşı’nın 35 üyesinin davaları geçen mayıs ayında birleştirilmişti. Barkey’nin de eklendiği ‘torba dava‘ kapsamında toplamda 52 kişi başta ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ olmak üzere birçok suçlama yöneltilmişti.

Her iki dava da beraat kararıyla sonuçlanmış, ancak beraat kararları bozulup sanıkların yeniden yargılanmasına hükmedilmişti.

Kavala, ‘casusluk’, çArşı ve Gezi davalarının birleştirilmesiyle oluşturulan ‘torba dava’da en son 21 Şubat’ta hakim karşısına çıkmış ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ihlal kararına rağmen Kavala’yı serbest bırakmayan Türkiye’ye karşı yaptırım prosedürü kararını hatırlatarak 19 Ocak 2022’ye kadar görüşünü iletmesi için süre vermişti.

Avrupa Konseyi’nin siyasi organı bakanlar komitesi, 2 Şubat’taki toplantıda Kavala’nın AİHM kararına rağmen serbest bırakılmaması nedeniyle Türkiye aleyhine aralık ayı başında başlattığı ‘ihlal prosedürü’nün ikinci aşamasını oylamaya sundu. Oturumda dosyanın AİHM’e havale edilmesine dair ara karar oy çokluğuyla kabul edildi.

Kavala, 23 Şubat 2022 itibariyle 1576 gündür tutuklu.

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