Dr. Ebru Ergin Bakar’a saldırmakla suçlanan hastanın tutuklanması istendi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli doktor Ebru Ergin Bakar’a saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Feray Yelmen’in ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanması talep edildi.

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Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan nöroloji uzmanı Bakar, dün istediği ilacı yazmadı diye kendisine saldırmakla suçladığı hastası Feray Yelmen hakkında Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Gözaltına alınıp emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yelmen ifadesi alındıktan sonra ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin ayrıca 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na muhalefet ettiği de kaydedildi.

İfadesinde ne dedi?

AA’nın aktardığına göre Yelmen, emniyette verdiği ifadede, migren ve fibromiyalji rahatsızlığı bulunduğunu, bu rahatsızlıklarından ötürü düzenli olarak raporla alınan ilaçlar kullandığını belirtti. Dün bu ilaçları temin etmek için polikliniğe gidip Dr. Bakar’ın odasının önünde beklemeye başladığını belirten Yelmen ifadesinde şunları anlattı: “Doktor odasının önünde bulunan ekranlar bozuk olduğu için kapıyı çaldım ancak kapı kilitli olunca danışmaya sordum. Doktorun çay içmek için odadan ayrıldığını söylediler. Yarım saat bekledim. Doktor hanımın geldiğini görünce kapsının çalarak randevum olduğunu söyleyecektim ki doktor olan bu şahıs ne mesleğine ne de insanlığa uymayacak şekilde bağırıp ‘Ne giriyorsun kim sana gir dedi, çabuk odamdan çık’ diyerek bağırmaya başladı. Halbuki ben odaya dahi girmemiştim, kapısının önünde duruyordum. Ancak doktor böyle bağırınca ani refleksle korkup hemen dışarı çıktım, sonra koridorda bulunan üzerinde doktor önlüğü bulunan bir şahıs, ‘Her zamanki hali, onun sinirleri bozuk sen idare et’ dedi.”

Yelmen, kapıda beklemeye devam ettiğini, Bakar’ın sırası gelmesine rağmen kendisinden sonra gelen üç hastayı muayene ettiğini, kendisini bilerek beklettiğini, kimse kalmayınca da kendisini içeri çağırdığını öne sürdü.

‘Dengesini kaybedip düştü’

Bakar’ın kendisine art niyetli davrandığını savunan Yelmen şöyle devam etti: “Dışarda bekleyen eşimin yanına giderek doktorun rapor istediğini, herhangi bir eczaneden çıkartabileceğini söyledim. Eşim eczaneye gitti ben yine doktor hanımın kapısının önünde beklerken kullandığım ilaçlarımı göstermek için ilaçlarımla birlikte odasına adım attım. Ancak tam ben masanın üzerine ilaçlarımı koyarken bana saldırdı. Benim ellerimin üzerini tutarak tırnaklarıyla çizdi. Kendisine doğru çekip suratımı da çizmek istemişti ki ben kendimi geri çekip elinden kurtuldum. Bu esnada beni güçlü çektiği için geri geri dengesini kaybedip sandalyesiyle birlikte yere düştü. Sonra bağırmaya başladı. Bu esnada odada bulunan güvenlik görevlisi beni dışarı çıkardı. Polisler gelince birlikte karakola gittik, bana bağırıp çağıran üzerime saldırıp ellerimi yaralayan görevini yapmayan ve kötüye kullanan ayrıca beni aşağılayan doktordan şikayetçiyim.“