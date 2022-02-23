Babacan Erdoğan’ı hedef aldı: Arabuluculuk yapacaktı, Afrika’da geziyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Afrika gezisinden yeni dönen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da eleştirerek Türkiye’nin risklere açık olduğu uyarısı yaptı.

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Ankara’da partisinin genel merkezinde haftalık toplantısında konuşan Babacan, Rusya-Ukrayna krizi üzerinde durdu.

Krizin Türkiye’yi olumsuz etkilememesi için acil önlem paketi hazırlanması gerektiğini belirterek, “Sorunların mutlaka barışçıl çözümlerle sonuçlanmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin krizden etkilenebileceğine de vurgu yapan Babacan, hükümetin acil bir önlem paketi hazırlaması gerektiğini vurguladı.

Rusya’ya uygulanan yaptırımların finansal piyasalar açısından belirsizlik yaratacağını belirten DEVA Partisi lideri, “Güvenlik riskleri, finansal piyasalar açısından belirsizlikler, Rusya için açıklanan yaptırımlar Türkiye’yi de etkileyecek konulardır. Hükümeti, acilen bir önlem paketi açıklamaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Gerilimin yükseldiği günlerde Afrika gezisini sürdüren Erdoğan’ı eleştiren Babacan, “Erdoğan hemen yanı başında böyle bir güvenlik krizi varken programına hala devam etti. Pek çok ülke bir şeyler yapmanın peşinde. Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı ise görüşmelerine devam ediyor” dedi.

‘Arabulucu Afrika’da geziyor’

Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le kurduğu ilişkileri hatırlatan Babacan, “Ne oldu” diye sordu: “Partili basına bakacak olursanız, Putin Türkiye’ye geliyordu değil mi? Erdoğan büyük arabuluculuk yapacaktı. Hani ne oldu? Arabulucu nerede? Arabulucu Afrika’da geziyor.”

Rusya’yı ‘hukuku tanımamak’ ve dünyayı krize sürüklemekle suçlayan DEVA Partisi lideri, partisinin duruşunu açıkladı: “DEVA Partisi olarak pozisyonumuz çok net. Ukrayna’nın uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm haklarının kesinlikle korunması gerektiğini söylüyoruz.”