Polis okulu için ağaç kıyımı: Ormanımıza işgalci güç gibi saldırıyorlar

AYŞEGÜL KASAP

Elazığ’ın en önemli ormanlık alanlarından Hankendi Kuştepe’de, polis okulu inşaatı için 30 yıllık yüzlerce ağaç katledildi.

Bölge halkı zaten ağaçtan yoksun kentte var olan ağaçların da kesilmesine öfkeli.

Diken’e konuşan avukat İrfan Sönmez henüz imar planı bile çıkmamışken çalışmalara başlandığını ve üç futbol sahası büyüklüğündeki ağaçların kesildiğini söyledi: “Ormanlarımıza tabiat varlıklarımıza bir işgalci güç gibi saldırılıyor. Halbuki biz ülkemizdeki doğal zenginlikleri ve güzellikleri gözümüz gibi korumak zorundayız.”

İş makinaları imar planı olamadan alana girdi / (Fotoğraflar: İrfan Sönmez)

Söz konusu ormanın toplam alanı 1450 dönüm. 30 senelik ağaçlardan bazılarının boyu 3 metre, bazılarının da 8 ile 10 metre arasında değişiyor.

Kıymetlenince merkezdeki binayı sattılar

Söz konusu alanın Elazığ halkının nefes alabileceği, piknik ve yürüyüş yapabileceği nadir alanlardan biri olduğunu belirten Sönmez şöyle devam etti: “İki sene önce Elazığ’ın içinde bulunan polis okulunun satılmasına karar veriliyor. Geçen günlerde ihalesi yapıldı satıldı. Biraz kıymet kazanınca buradan hak devşirebilmek maksadıyla satıldı. Yanılmıyorsam 160 milyon TL’ye ihale edildi satıldı. Orayı alan kişi de inşaat yaparak satacak.”

Ormanlık arazi İçişleri Bakanlığı’na devredildi

Polis okulunun satılmasına karar verilir verilmez yetkililer yer arayışına girmiş: “Burası da (ormanlık alan) hazine adına kayıtlı. ‘Orman vasfında’ diye vasıf değişikliği de yapılmamış ihmal edilmiş. Netice itibarıyla ağaçları ve ormanı görmelerine rağmen burayı veriyorlar. Buranın hepsinin devrini Milli Emlak’tan İçişleri Bakanlığı’na yapıyorlar. Normalde polis okulu 15-20 dönümlük araziyi kullanır. Burada ağaç olmayan bölgeler var. Oralardan 30-40 dönüm verirsiniz ağaçlara ve ormana dokunmazsınız. Bunlar buranın tamamını İçişleri Bakanlığı’na devrediyorlar. Onlar da bir proje yapıyorlar, projeyi onaylatıyorlar ama henüz imar planı onaylanmamış. Özel İdare’nin orman planını uygulaması lazım. Projede normal şartlarda imar planına uygun yapılması gerekir. Yani esas olan önce imar planı, sonra bu imar planına proje yapmaktır.”

Fotoğraf: İrfan Sönmez

İmar planı çıkmadan iş makinaları girdi, ağaçları kesti

Normalde imar planıyla bölgedeki kamu yerleri belirtilerek inşaat alanının sınırlarının çizilmesi lazım ancak söz konusu projede bu yok: “Bunlar daha imar planı çıkmadan pazar günü iş makinalarını sokarak aşağı yukarı üç futbol sahası büyüklüğündeki bir alandaki ağaçları söküp attılar. Elazığ’da bir sürü marjinal arazi var. Yani tarıma müsait olmayan ağaçlıklı olmayan araziler. Bunlardan birini kullanmak yerine 30 senelik bir ormanı ortadan kaldırıyorlar. Bu coğrafyaya ihanettir. Bu ağaca ve ormana ihanettir. Bu orada dinlenecek olan vatandaşlara ihanettir. Oradaki kuşlara, hayvanlara, tüm canlılara ihanettir.”

‘1450 dönüm tehdit altında’

Vatandaşların tepkisinden sonra Elazığ Valisi Ömer Toraman’ın inşaat çalışmalarının başladığı alana gittiğini belirten Sönmez şöyle devam etti: “Vali bey gitmiş, ‘185 tane ağaç kesilmiş, yüklenici firmaya 5 bin tane ağaç dikmesi için görev verdim, bundan sonra inşaat alanı ağaç olmayan yerlere yapılacaktır’ diyor fakat bu ormanı kurtarmaz. Üst tarafta 50 dönüme polis okulu yapacaksınız. Burası Elazığ’a 20 km uzaklıkta. Yarın orada görev yapan polis ve öğretim görevlileri diyecekler ki ‘Şehre gelip gitmekte zorlanıyoruz hadi bize lojman yapın, hadi bize burada alış veriş yapacağımız bir yer yapın’ diyecekler. Netice itibarıyla bu 1450 dönümlük arazinin hepsi tehdit altında.”

‘Ormana düşmanlık’

Fotoğraf: İrfan Sönmez

Sönmez tahsisin yanlış olduğunun altını çizdi ve bundan vazgeçilmesi gerektiğini belirtti: “Orman alanlarına inşaat yapmak yanlış. Ağaca, ormana, pınara, yaylaya düşmanlık yanlıştır. Başka yerlerde işe yaramayan tarım için kullanılamayacak olan arazilerin değerlendirilmesi lazım. Biz de tam tersi yapılıyor. Nerede güzel bir arazi var, hiçbir çevre hesabı yapılmadan, tabiat varlıkları değerlendirilmesi yapılmadan hemen oraya çörekleniliyor.”

‘Ormanlarımıza işgalci güç gibi saldırıyorlar’

Tahsis işlemi iki yıl önce yapılırken kimsenin haberi olmamış. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne tahsisin iptali için dilekçe verdiklerini belirten Sönmez gerekirse yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını da söyledi: “Türkiye’de uzun süredir hukuk tatile çıktı, adalet tatile çıktı. Eğer adalet bir gün geri dönmeye karar verirse bu yapılanların hepsinin hukuk önünde değerlendirmesinin yapılması gerekir. Yani ormanlarımıza tabiat varlıklarımıza bir işgalci güç gibi saldırılıyor. Halbuki biz ülkemizdeki doğal zenginlikleri ve güzellikleri gözümüz gibi korumak zorundayız.”

‘Geçmişte mera arazisi AK Partililere peşkeş çekildi’

Elazığ halkı polis okulunun yapılmasına karşı değil, sadece yapıldığı yere tepkili: “Elazığ’da evet bir polis okulu yapılmalıdır, bu ihtiyaçtır ama bu yapılırken daha büyük bir zarara sebebiyet verecek bir mekanda yapılmalıdır. Orman olmayan bir yere yapılmalıdır. Elazığ’da böyle bir sürü yer var.

Geçmişte Elazığı’ın Holpenk köyünde birkaç gecede mera arazisini çevirip hazineye devredip Ak Partililere peşkeş çekmişlerdi. 170 dönümü aşağı Holbenk köyünde birkaç günde vasıf değişikliği yaparak madencilik adı altında Ak Partililere peşkeş çekildi. Yani meraları bu kadar hızlı çevirebiliyorsanız mera vasfını kaybetmiş bir yeri tutup verebilirsiniz. Elazığ zaten ağaç yönünden fakir bir yer. Olanı da tahrip ediyorlar.”