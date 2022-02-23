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Yaramazlara biraz batar!

‘Inventing Anna’ Netflix’te en çok izlenen İngilizce dizi oldu

Bir dolandırıcının gerçek hikayesinden uyarlanan Netflix dizisi ‘Inventing Anna’, platformun en çok izlenen İngilizce yapımlar listesinde bir hafta içinde birinci sıraya oturdu.

Anna Delvey adıyla bankalardan New York sosyetesine, lüks otellerden iş insanlarına herkesi çok zengin bir Alman varisi olduğuna inandıran Anna Sorokin hakkında New York dergisinde çıkan bir araştırma haberine dayanan dizi, 11 Şubat’ta Netflix’te yayınlanmıştı.


Sorokin dolandırıcılıkla suçlandığı davada 2019 yılında hapis cezasına çaptırılmış, hikayesi günlerce dünya basınında gündem olmuştu.

Julia Garner’ın Sorokin’i canlandırdığı dizide Anna Chlumsky, Katie Lowes, Laverne Cox, Arian Moayed ve Alexis Floyd rol alıyor.

Dizi Netflix’in geçen yaz değiştirdiği izlenme kriterlerine göre İngilizce dizilerde liste başı oldu. Yayınlandığı hafta sonunda 77 milyon saat, 14-20 Şubat haftasındaysa 196 milyon saat izlendi.

Daha önceki en çok izlenen dizi üçüncü sezonuyla 179 milyon saate ulaşan ‘You‘ olmuştu.

Ancak bütün dillerde en çok izlenen dizilerde Güney Kore dizisi ‘Squid Game‘ bir haftada 572 milyon saatle birinciliğini koruyor.

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