HDP’den kanun teklifi: KYK borçları silinsin

Halkların Demokratik Partisi (HDP), üniversite mezunu gençlerin Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) borçlarının silinmesi için kanun teklifi verdi. Teklifte ayrıca öğrencilere verilen 850 liralık kredinin bursa çevrilmesi ve 2 bin 500 liraya yükseltilmesi önerildi.

Fotoğraf: Reuters

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, gençlerin KYK borçları nedeniyle icra takipleriyle karşı karşıya kaldığını belirtti. Yaklaşık 400 bin gencin borçları nedeniyle icralık olduğunu söyleyen Paylan, borçlu öğrenci sayısınınsa 6 milyon olduğunu vurguladı.

Kanun teklifiyle ‘gençlerin hayata borçsuz başlayacağını’ belirten Paylan, 850 liralık kredi ve burs ödemesiyle öğrencilerin geçinmesinin mümkün olmadığını aktardı.

“Ülkemizde milyonlarca üniversite öğrencisi genç var” diyen HDP’li vekil, öğrencilerin burs ve kredilerle kitap aldıklarını, ulaşım ve beslenmeye yetişmeye çalıştıklarını söyledi.

Paylan, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“KYK ne yapıyor? Gençlerimize burs mu veriyor? Faizle borç veriyor. Bu borcu almak zorunda kalıyor gençlerimiz. Şu anda 6 milyon genç KYK’ya borçlu. Bu borcu alıyorlar, eğitim hayatlarını devam ettiriyorlar. Gençler mezun oluyor, hayata başlayacaklar, önlerinde iki yol var. Ya işsizlik -üniversite mezunu her iki gençten birisi işsiz- ya da düşük maaşlara çalışmak zorunda bırakılıyorlar. Bunun sonuncunda çalışamayan zaten borcunu ödeyemiyor, işsiz, ama çalışan da ancak geçimini sağlayabildiği için bu borçları ödeyemiyor.

‘Yandaşa akan kaynaklar durursa…’

Bütçeden beş yandaş müteahhide akan kaynakları durdurursak 6 milyon gencin borcunu silebiliriz. Şu anda üniversite öğrencilerine 850 lira burs veriliyor. ‘Müjde’ diye açıklamıştı ya Cumhurbaşkanı Erdoğan. 850 lira bir ayda, bir günde 28 lira yapar. Bir günde 28 lirayla bir gencin hayatını geçirmesini öneriyor bu vicdansızlar. Bu genç kitap almayacak mı, otobüse binmeyecek mi, bir kafeye gidip bir arkadaşıyla kahve içmeyecek mi? Bir öğrenciye bir öğünde 9 TL’yi reva görüyor bu vicdansızlar. Şu anda bir üniversite civarındaki kantinlerde en ucuz tost 7 TL, en ucuz ayran da 3 TL. Ne yaptı, 10 TL. Bir gencimiz her öğünde kaşarlı tost ve ayranla öğününü yapmaya kalksa öğüne parası yetmiyor. Hem bu borçların silinmesini hem gençlerimize borç değil burs verilmesini öneriyoruz ve bu 850 lira rakamın da yükseltilmesini öneriyoruz. Şu anda asgari olarak 2 bin 500 TL’ye yükseltebileceğimizi öneriyoruz. Bakalım; yasa teklifimiz gündeme taşındığında milletin vekilleri kimden yana olduklarını gösterecekler.”

Basın toplantısının ardından HDP milletvekilleri Garo Paylan, Erol Katırcıoğlu, Serpil Kemalbay Pekgözegü ve Necdet İpekyüz imzalı kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.