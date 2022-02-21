CHP’li Kaya: 400 bini aşkın öğrenci kredi borcundan dolayı icralık

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 2021 yılı itibariyle 5 milyon gencin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) borcunun 5,5 milyar dolara ulaştığını, 400 bini aşkın öğrencinin borcunu ödeyemediği için icralık olduğunu açıkladı.

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ANKA Haber Ajansı’na konuşan Kaya, üniversiteyi kazanan ama ekonomik olanakları yetersiz olan öğrencilerin burs çıkmadığı zaman kredi almak zorunda kaldıklarını anımsatarak mezun olduktan sonra iş bulmasalar da paranın ödenmesinin talep edildiğini ve bu nedenle yüz binlerce kişinin zor durumda kaldığını vurguladı.

“Okul bittikten sonra öğrenciler işe girsinler ya da girmesinler bu borçları yüzde 100 katlanarak ödemek zorunda kalıyorlar” diyen Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önerdiği gibi gençler işe başlayana kadar para alınmaması gerektiğini, sigortalı işe başlayınca kredi faizleri silinerek yeni yapılandırma yapılması gerektiğini söyledi.

“Çözüm budur. Siz bu sorunları çözemiyorsanız sosyal devlet olmadığınızı bir kez daha dünyaya ilan etmiş oluyorsunuz” diyen Kaya’nın kredi alan öğrencilerle ilgili paylaştığı veriler şöyle:

*Üniversiteye devam eden 8 milyon 241 bin 997 öğrencinin her yıl yaklaşık olarak 1 milyon 200 bini kredi kullanıyor.

*2021 yılı itibariyle 5 milyon gencin KYK borcu 5,5 milyar dolara ulaştı.

*Dört yıl boyunca 20 bin lira kredi almış bir öğrenci, okulu bitirdikten sonra işe girsin ya da girmesin buna 48 bin lira para ödemek zorunda kalıyor. Yüzde 100’ün üzerinde bir faiz var.

*Şu anda kredi borcundan dolayı, kendisinin evine babasının evine ya da birinci dereceden bir yakının evine icra gelen 400 bini aşmış öğrenci var.

*Kredi kullanma konusunda ciddi bir düşüş yaşanıyor. 2018 yılında 1 milyon 171 bin öğrenci kullanmış. 2019 yılında 1 milyon 190 bin öğrenci kredi kullanmış. 2020 yılında 1 milyon 172 bin öğrenci kredi kullanmış. 2021 yılında ise 1 milyon 32 bine düşmüş.