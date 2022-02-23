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Yaramazlara biraz batar!

Ukrayna’da OHAL ilanı, 18-60 yaş arası askere çağrılıyor

Ukrayna en üst düzey güvenlik yetkilisi Oleksiy Danilov, Rusya’nın askeri etkinlik gösterdiği Donetsk ve Luhansk dışında kalan tüm bölgelerde olağanüstü hal ilan edileceğini açıkladı.

Kısmen Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donetsk ve Luhansk’ta 2014 yılından beri olağanüstü hal uygulaması devam ediyordu. Rusya geçen günlerde bu bölgelerin bağımsızlığını tanımıştı. Rusya Parlamentosu, ordunun ülke toprakları dışında görev yapmasına onay vermiş, bölgeye askeri sevkiyatın başladığı bildirilmişti.


Danilov uygulamanın 30 gün boyunca devam edeceğini ve gerek görülürse 30 gün daha uzatılacağını söyledi.

Danilov ayrıca Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy’nin nükleer silah geliştirilmesi konusunda herhangi bir görüşme yürütmediğini de dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hafta başında Ukrayna’nın nükleer silah geliştirmekle ilgilendiğini iddia etmişti.

Öte yandan, Ukrayna, Cumhurbaşkanı Zelenskiy’nin kararıyla 18-60 yaş arasındaki kişileri yedek olarak Ukrayna ordusuna çağırmaya başladı.

Ordu yönetiminin açıklamasında görev süresinin en fazla bir yıl olacağı ifade edildi.

Zelenskiy dün yedek birliklerin orduya dahil edilmesi yönünde bir karar aldığını açıklamış ancak Rusya’nın birliklerini Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelere konuşlandıracağını açıklamasının ardından genel bir seferberlik ilan edileceği iddiasını reddetmişti.

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