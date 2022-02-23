BAE’den Sedat Peker’in tutuklanması talep edildi

Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nden, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker’in Türkiye’ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti.

AA’nın haberine göre Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul Anadolu 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nin yakalama kararları kapsamında, Peker’in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için Interpol tarafından 1 Şubat’ta kırmızı bülten çıkarıldı.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, BAE’de bulunan Peker’in iadesi için harekete geçti.

Bakanlık, BAE’ye gönderdiği yazıda, Peker hakkında İstanbul Anadolu ve Bursa başsavcılıklarınca hazırlanan iade taleplerini hatırlattı.

Adalet Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan Peker’in Türkiye’ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep etti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Peker, örgütüne yönelik operasyonların ardından video çekip paylaşmaya başlamıştı. Tweet atarak iktidar hakkında yeni iddialar ortaya atmayı sürdüren örgüt lideri, bir süredir yeni video yayınlamıyor.