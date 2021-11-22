Akşam Postası / 22 Kasım 2021

20 yaşındaki adamın cinsel istismar girişiminde bulunup yaraladığı Ayşegül hayatını kaybetti
Kocaeli’nde 20 yaşındaki adamın cinsel istismar girişiminde bulunup yaraladığı 16 yaşındaki Ayşegül A. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Otogaza zam: Ekimden bu yana 2,46 lira artış
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere otogaza 19 kuruş zam geldi. Artış, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Societe Generale: MB acil faiz artırımına gidebilir
Fransız banka Societe Generale, Merkez Bankası’nın (MB) bu yılın sonunda ya da gelecek yılın başında ‘acil durum‘ faiz artırımına gitmesini ve 2022’nin ilk çeyreğinde politika faizini yüzde 19’a çıkarmasını beklediklerini açıkladı.
Tüketici güveni tarihi dipte
Tüketici güven endeksi kasımda yüzde 7,3 azalışla 2004’e kadar geri giden veri tarihinin en düşük seviyesine geriledi.
İYİ Parti grup başkanı: Dolarda 4,94’ün üstü Erdoğan’ın maliyeti
CHP esnaf masası: Eskiden para var ürün yoktu, şimdi para yok ürün var
Çevre felaketine davetiye: Atık barajı çöktü, Kelkit Çayı tehdit altında
Giresun’un Şebinkarahisar İlçesi’nin Yediparmak Köyü yakınlarında faaliyet gösteren NESKO Madencilik A.Ş.’ye ait kurşun, çinko, bakır ocağı ve zenginleştirme tesisinin atık barajı çöktü ve kimyasallarla yüklü atık su ve çamurlar Kılıçkaya Barajı’na kadar ulaştı.
CHP’li Özkoç’tan, komisyonda tartışma çıkaran Soylu’ya: Kaçacak yeriniz yok!
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile muhalefet temsilcileri arasında gerginlik çıktı. Soylu komisyon toplantısını terk etti, görüşmelere ara verildi.
Atık suda Covid-19 analizi: Kent kent yayılım haritası çiziliyor
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen projede ülke genelinde 22 ildeki atık su tesislerinden alınan numuneler analiz edildikten sonra corona virüsünün Türkiye’deki bölgesel yayılımı haritalandırılıyor.
Merkel salgının gidişatından endişeli: Durum dramatik, daha katı tedbir şart
Taliban’dan kadınlara dizi yasağı
Afganistan’da bu kez ‘ılımlı’ olacağını açıklayan Taliban kadınların TV dizilerinde oynamasını ve oynadığı yapımların da yayınlanmasını yasakladı.
Fırıncılar Federasyonu başkanı ‘4 liralık ekmeği’ yalanladı
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğin 4-5 lira olacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Ekmek fiyatları 4 liraya çıkabilir
Yıllık yüzde 100 artış: Ekimde yabancı ziyaretçi sayısı 3,47 milyon
Türkiye’ye ekim ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı baz etkisiyle geçen yıla aynı ayına göre yüzde 99,25 artışla 3,47 milyona çıktı.
Sağlık emekçilerinin ‘Beyaz Yürüyüş’ü yarın başlıyor
Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve diğer tabip odaları İstanbul’dan Ankara’ya ‘Beyaz Yürüyüş’ başlatıyor.
CHP’den öğretmenler için kanun teklifi: Eşit işe eşit ücret
CHP grup başkanvekilleri, ücret adaletsizliğinin giderilmesi amacıyla öğretmenlik mesleğinde kariyer basamaklarının kaldırılması için kanun teklifi hazırladı.