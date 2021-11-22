Akşam Postası / 22 Kasım 2021

20 yaşındaki adamın cinsel istismar girişiminde bulunup yaraladığı Ayşegül hayatını kaybetti

Kocaeli’nde 20 yaşındaki adamın cinsel istismar girişiminde bulunup yaraladığı 16 yaşındaki Ayşegül A. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Otogaza zam: Ekimden bu yana 2,46 lira artış

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere otogaza 19 kuruş zam geldi. Artış, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Societe Generale: MB acil faiz artırımına gidebilir

Fransız banka Societe Generale, Merkez Bankası’nın (MB) bu yılın sonunda ya da gelecek yılın başında ‘acil durum‘ faiz artırımına gitmesini ve 2022’nin ilk çeyreğinde politika faizini yüzde 19’a çıkarmasını beklediklerini açıkladı.

Tüketici güveni tarihi dipte

Tüketici güven endeksi kasımda yüzde 7,3 azalışla 2004’e kadar geri giden veri tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

Çevre felaketine davetiye: Atık barajı çöktü, Kelkit Çayı tehdit altında

Fotoğraf: Diken

Giresun’un Şebinkarahisar İlçesi’nin Yediparmak Köyü yakınlarında faaliyet gösteren NESKO Madencilik A.Ş.’ye ait kurşun, çinko, bakır ocağı ve zenginleştirme tesisinin atık barajı çöktü ve kimyasallarla yüklü atık su ve çamurlar Kılıçkaya Barajı’na kadar ulaştı.

CHP’li Özkoç’tan, komisyonda tartışma çıkaran Soylu’ya: Kaçacak yeriniz yok!

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile muhalefet temsilcileri arasında gerginlik çıktı. Soylu komisyon toplantısını terk etti, görüşmelere ara verildi.

Atık suda Covid-19 analizi: Kent kent yayılım haritası çiziliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen projede ülke genelinde 22 ildeki atık su tesislerinden alınan numuneler analiz edildikten sonra corona virüsünün Türkiye’deki bölgesel yayılımı haritalandırılıyor.

Taliban’dan kadınlara dizi yasağı

Afganistan’da bu kez ‘ılımlı’ olacağını açıklayan Taliban kadınların TV dizilerinde oynamasını ve oynadığı yapımların da yayınlanmasını yasakladı.

Fırıncılar Federasyonu başkanı ‘4 liralık ekmeği’ yalanladı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğin 4-5 lira olacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yıllık yüzde 100 artış: Ekimde yabancı ziyaretçi sayısı 3,47 milyon

Türkiye’ye ekim ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı baz etkisiyle geçen yıla aynı ayına göre yüzde 99,25 artışla 3,47 milyona çıktı.

Sağlık emekçilerinin ‘Beyaz Yürüyüş’ü yarın başlıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve diğer tabip odaları İstanbul’dan Ankara’ya ‘Beyaz Yürüyüş’ başlatıyor.

CHP’den öğretmenler için kanun teklifi: Eşit işe eşit ücret

CHP grup başkanvekilleri, ücret adaletsizliğinin giderilmesi amacıyla öğretmenlik mesleğinde kariyer basamaklarının kaldırılması için kanun teklifi hazırladı.