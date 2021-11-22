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Yaramazlara biraz batar!

CHP’den öğretmenler için kanun teklifi: Eşit işe eşit ücret

CHP grup başkanvekilleri, ücret adaletsizliğinin giderilmesi amacıyla öğretmenlik mesleğinde kariyer basamaklarının kaldırılması için kanun teklifi hazırladı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın aktardığına göre Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan ‘Milli Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ TBMM Başkanlığı’na sunuldu.


Kanun teklifinin gerekçesinde, öğretmenlik mesleğinin adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldığı belirtilerek, öğretmenlerin uzman öğretmenlerden yaklaşık 315 lira, başöğretmenlerden ise yaklaşık 635 lira daha düşük ücret aldığına dikkat çekildi.

En son 2006 yılında 83 bin 350 uzman öğretmen ve 100 başöğretmen unvanının sınav sonucunda verildiği aktarılan gerekçede, sonraki süreçte ikinci bir sınav yapılmadığı kaydedildi.

Devletin öğretmenliğin gerektirdiği nitelikleri taşıyanları öğretmen olarak atadığına işaret edilerek, “Bu duruma göre, şu anda görevde bulunan tüm öğretmenlerin ‘uzman‘ olduklarının kabul edilmesinde yasal zorunluluk vardır” denildi.

Kanun teklifinde ücret eşitsizliği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: “Öğretmenlik mesleğinin ‘aday öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen‘ şeklinde kariyer basamaklarına ayrılması ve bu kadrolarda bulunan öğretmenlere farklı ücret ödenmesi ‘eşit işe eşit ücret‘ politikasına da aykırılık içermektedir. Teklifimiz ile bu eşitsizlik ortadan kaldırılarak eşit işe eşit ücret ödenmesi sağlanacaktır.”

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