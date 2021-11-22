Bolu’da ayrımcı teklifler kabul edildi: Yabancılara nikah 100 bin lira; suyun metreküpü 2,5 dolar

Bolu Belediyesi Meclisi’nde bütçe görüşmelerinde, yabancıların yabancılarla evlenmesi halinde ödeyecekleri nikah ücreti 100 bin lira, suyun metreküpü ise yabancılar için 2,5 dolar (28,56 Türk lirası) olarak belirlendi.

Fotoğraf: AA

Kentteki yabancıların su ve katı atık bedellerine on kat zam yapacağını belirten Özcan, genel merkezle ters düşmüş, kararından geri adım atmayan Özcan kendisinden yardım isteyen bir kadınla ilgili imalı ifadeleri nedeniyle de tepki toplamıştı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bunun yanında 11 Kasım’da , kentteki nikahlarda taraflardan birisinin veya ikisinin de yabancı uyruklu olması halinde ücretin 100 bin lira olacağını söylemişti.

Bolu Belediye Meclisi Kasım Ayı 2’nci Toplantısı Özcan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Özcan’ın yabancı uyruklu kişilere 10 kat daha pahalı su ücreti ile yabancı uyrukluların nikah ücretleri konusunda önceki toplantılarda gündeme getirdiği maddeler de kabul edildi.

Bütçe görüşmelerinde kabul edilen ‘Fiyat-Tarife Cetveli’nde yabancı uyruklu kişilerin Bolu Belediyesi’ne başvurarak evlenmesi halinde nikah ücreti 100 bin lira, suyun metreküpü ise 2,5 dolar olarak belirlendi.

‘Fiyat-Tarife Cetveli’, ‘cumhur ittifakı’ grubunun ret oylarına karşın ‘millet ittifakı’ grubunun kabul oylarıyla kabul edildi.

‘Normal su tarifesinden 11 kat fazla’

Yabancı uyruklu vatandaşların nikah ve su ücreti fiyatlandırmasına ilişkin Özcan, şöyle konuştu: “İki yabancının Bolu’da, belediyemize başvurarak evlenmesi halinde nikah ücretini 100 bin lira olarak belirledik. Oy çokluğu ile aldık bu kararı. İkinci konu da 4658 sayılı yasa kapsamında Türkiye’de oturma izni almış olan yabancıların su ücretlerinin 2,5 dolar üzerinden hesaplanarak tahsil edilmesi ile ilgili bir konu.

Bu tüm yabancıları kapsamıyor. 4658 sayılı yasa kapsamında oturma izni almış olanları kapsıyor. Cenevre Sözleşmesine göre mülteci veya göçmen statüsünde olanları ve Birleşmiş Milletlerin geçici koruma altındaki sığınmacı sınıfını kapsamıyor. Yani Bolu’da oturma izni almış olanları kapsıyor.”

Bolu’da yaşayan yabancı uyruklu kişilerin suyun metreküpüne 2,5 dolar ödeyeceğini yineleyen Özcan, “Bugünün kuruyla normal su tarifesinden 11 kat fazla” dedi.