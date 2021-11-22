20 yaşındaki adamın cinsel istismar girişiminde bulunup yaraladığı Ayşegül hayatını kaybetti

Kocaeli’nde 20 yaşındaki adamın cinsel istismar girişiminde bulunup yaraladığı 16 yaşındaki Ayşegül A. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Gebze ilçesinde 12 Temmuz günü yaşanan olayda dershaneden eve dönen Ayşegül A. kendisini takip eden Afganistan uyruklu A.M. tarafından ağaçlık alana sürüklenmişti. Cinsel istismar girişiminde bulunan A.M., kendisine direnen çocuğu boğazından sıkıp başından yaraladıktan sonra yol kenarına taşımıştı.
Yoldan geçenlerin görüp ihbar etmesiyle bölgeye gelen sağlık ekibi, Ayşegül A. hastaneye kaldırmıştı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında yakalanan A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Ayşegül A. yaklaşık 4,5 aydır özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.