Ekmek fiyatları 4 liraya çıkabilir

TEÜS (Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası) Genel Başkanı Cihan Kolivar, yüksek maliyetler nedeniyle fırınların 10 güne kadar kepenk kapatmaya başlayacaklarını söyledi ve bugünden itibaren İstanbul’da bazı fırınların 3-4 lira aralığında ekmek satacaklarını belirtti.

İstanbul’un bazı ilçelerinde 1 Eylül’den itibaren 2,5 liradan satılmaya başlanan ekmek fiyatlarındaki yüzde 25’lik artış, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) geçen haftaki meclis toplantısı sonrası resmileşti. Türkiye’nin genelinde de 230 gramlık bir ekmeğin ortalama fiyatı 2,5 lirayı buluyor.

Ancak TL’deki değer kaybı, un fiyatlarındaki yükselişi hızlandırdı. Dün Şanlıurfa’da temaslarda bulunan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz’a, un fabrikalarının kendilerine 10 gün sonrası için gün vermesinden yakınan fırıncılar, “Kıtlık geldi de haberimiz mi yok” diye sormuştu.

Sözcü’den Taylan Büyükşahin’e konuşan TEÜS Başkanı Kolivar, yüksek maliyetlerin un fiyatlarını da vurduğunu belirterek, fırınların 10 güne kadar kepenk kapatmaya başlayacaklarını söyledi.

50 kilogramlık un çuvalının fiyatının son iki haftada 200 liradan 360 liraya çıktığını söyleyen Kolivar, fırınların un alamamaya başladığını ve böyle giderse ekmek üretiminin büyük riske gireceğini belirtti.

Kolivar, bugünden itibaren İstanbul’da bazı fırınların 3-4 TL aralığında ekmek satmaya başlayacaklarını ifade etti.

‘Zam çözüm değil’

Zammın fırınlar açısından çözüm olmadığını vurgulayan Kolivar, vatandaşın alım gücünün zayıfladığını, bu yüzden doğalgaz, elektrik ve su gibi faturalarda devletin indirim yapmasını beklediklerini kaydetti.

“Pazar günü için 305 liraya un aldık, pazartesi için 360 lira istediler” diyen Kolivar, un fiyatındaki artışın devam edeceğini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Bize doğalgaz ve suyu belediyeler veriyor. Ruhsatlı fırınlarda bunları en azından indirimli verin. Mesela bizde sanayi tipi doğalgaz yerine ev tipi yapın. Ruhsatsız fırınlara da doğalgaz ve su vermeyin. Çünkü onlar hem kaçak hem de kayıtdışı işçi çalıştırarak zaten maliyetini düşürüyor ve haksız rekabete neden oluyor. Bunlara belediyenin dur demesi gerekiyor ama tüm taleplerime rağmen ruhsatsız fırınlar konusunda belediye bize yardımcı olmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu herkesle kucaklaşacağız diyor. Biz de diyoruz ki ruhsatsız fırınlara karşı sadece kanunu uygulasın belediyeler yeterli. Böyle giderse işini düzgün ve kanuna uygun yapan fırınlar üretim yapamayacak.”

Fırıncılar olarak son iki yıldır pandemi nedeniyle fedakarlık yaptıklarını söyleyen Kolivar, işverenler ve çalışanlar olarak bunun ceremesini çektiklerini ifade etti.