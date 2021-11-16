İstanbul’da Halk Ekmek ürünlerine zam

İstanbul Halk Ekmek (İHE), 250 gramlık normal ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere yüzde 47’ye varan oranda zam yaptı.
İHE, ekmek ve unlu mamullere son olarak temmuzda zam yapmıştı.
İHE’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin 1,25 liralık fiyatı değişmedi.
Diğer ekmek ve unlu mamul ürünlerinde ise zam oranı yüzde 12 ila yüzde 47 arasında değişiyor.
AA’nın aktardığına göre zamla birlikte oluşan fiyat tarifesindeki değişim şöyle:
- 670 gram tost ekmeği: 5,75 TL -8,50 TL
- 500 gramlık organik tam buğday ekmeği: 7 TL -8,50 TL
- 200 gram galeta grissini: 4,50 TL -6 TL
- 200 gram Akdeniz ekmeği 1,50 TL -2 TL
- 350 gram ruşeymli ekmek 5,25 TL -7,50 TL
- 400 gram çavdarlı ekmek: 5,75 TL -7,50 TL
- 50 gramlık altın çörek 1,25 TL -1,50 TL
- 1 kilogramlık tam buğday unu: 8 TL -9 TL