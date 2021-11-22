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Eski MB başkanı: 128 milyar doların sadece 8,5 milyar doları bankalara satıldı

Eski Merkez Bankası başkanı Süreyya Serdengeçti, ‘kayıp’ 128 milyar dolar rezervin 8,5 milyar dolarının bankalara, kalanınsa döviz ihtiyacı olmayan kesimlere satıldığını söyledi.

Eski hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak döneminde döviz kurlarındaki hızlı yükselişlerin dengelenmesi ve kurun belli bir seviyede tutulması için kamu bankaları üzerinden döviz satışı yapılması, MB rezervlerinde sert şekilde erimeye yol açtığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Rezervlerdeki 128 milyar dolarlık eksilme muhalefet partileri tarafından sorgulanmış, ‘128 milyar dolar nerede‘ kampanyası başlatılmıştı.


Muhalefet, iktidarı genel olarak seçimleri kazanabilmek adına MB’nin rezervlerini satmakla suçluyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ise konu hakkında “Salgında harcadık”, “Hazine’de duruyor” ve “Ekonominin aktörleri ve vatandaşımız arasında dolaşıma girmiş, yani yer değiştirmiş” gibi farklı açıklamaları olmuştu.

Sözcü’den Çiğdem Toker’in aktardığına göre Serdengeçti, likidite yönetmek için döviz satıldığını belirterek, “Kim talep ederse, bankalardan, yabancılardan, hane halkından gelen taleplere göre döviz satılır” dedi.

Bu konuda bilgilerin saklanmasını sorunlu bulduğunu ifade eden eski MB başkanı, Hazine ile MB arasında yapıldığı açıklanan protokolün içeriğinin hala ortaya çıkmadığını hatırlattı.

Kamuoyuna ‘128 milyar dolar’ olarak yansıyan ‘kayıp rezerv’ miktarının aslında yaklaşık 140 milyar doları bulduğunu paylaşan Serdengeçti, bunun 8,5 milyar dolarının bankalara, kalan tutarın ihtiyacı olmayan hane halklarına ve açığı olmayan kesimlere satıldığını belirtti.

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