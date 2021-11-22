Soylu komisyonda tartışma çıkardı

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile muhalefet temsilcileri arasında gerginlik çıktı. Soylu komisyon toplantısını terk etti, görüşmelere ara verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı’nın 2022 bütçesi görüşüldü.

Görüşmelere katılan ve sunum yapan Soylu, konuşması sırasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile tartıştı.

Soylu, ‘terörle mücadele’ konulu konuşması sırasında Özkoç’a yönelik “Beyefendi ben gülmüyorum, gülerek bana bakma” dedi.

Soylu’nun sözlerine tepki gösteren muhalefet milletvekilleri itirazlarını dile getirdi. Soylu ise “Parmak sallama, biz şehit verirken sen gevrek gevrek gülüyorsun” dedi. Soylu, Özkoç’a yönelik, “PKK’ya ve HDP’ye her evden bir oy istediniz” sözleri ile tartışmayı sürdürdü.

CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Soylu’nun bu sözleri üzerine tepkilerini sürdürdü. Ayağa kalkan muhalefet temsilcileri Soylu’ya ve bürokratlarına tepki gösterdi. Bunun üzerine oturum başkanı AKP’li Cevdet Yılmaz oturuma ara verirken, Soylu ve kurmayları salonu terk etti.

Aranın ardından salona dönen Soylu sunuş konuşmasına devam etti.