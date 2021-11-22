Diken

Yaramazlara biraz batar!

Netflix’in Türk yapımı dizilerinin ekonomiye katkısı 583 milyon TL

Netflix’in 2018’den bu yana yayına giren 10’dan fazla Türk yapımıyla ekonomiye de 583 milyon TL katkı sağladığı belirtildi.

ABD merkezli dijital yayın platformu Netflix, yayın hakları satın alınan dizi ve filmler dışında kendi orijinal yapımı içerikleri de kullanıcılara sunuyor.


Şu an 10’dan fazla Türk yapımı içeriğe sahip platformun ilk orijinal Türk yapımı dizisi ‘Hakan: Muhafız’dı. Bu diziden itibaren Türk yapımlarına yaptığı harcamaların yarattığı ekonomik etkiyi bağımsız bir uluslararası danışmanlık şirketine ölçtüren platform, 3 bin 300 kişiye istihdam yaratıp ekonomiye 583 milyon TL’lik katkı yaptığını duyurdu.

Platform, ayrıca 10 Türk yapımının daha yolda olduğunu duyurdu.

Diziler 183 ülkede yayınlanıyor.

‘Türkiye’de yatırıma devam edeceğiz’

Netflix Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili, Dünya’dan Selenay Yağcı’ya şunları söyledi: ”Dünya çapında fenomen olacak Türk yapımları çıkarmak istiyoruz. Pera Palas’ta Gece Yarısı, Uysallar, Sıcak Kafa, Aşk Taktikleri, Erşan Kuneri, Kuş Uçuşu, Yakamoz S-245, Başka Bir Benlik, Aşıklar Bayramı ve adı henüz açıklanmayan Berkun Oya filmi dahil. Ancak bunlarla sınırlı olmayan, gelecek yılın başlarında duyurulacak çok sayıda başlığa imza atıyoruz.”

SON HABERLER

Yurtta ve dünyada hücum futbolu

İktisat politikalarındaki hataların sonuçlarını, aynı futbolda olduğu gibi hemen tabelada görmek mümkün. Dolayısıyla uzun vadede kendi kendimizi sonsuza kadar kandırma şansımız yok.

Helalleşme mi, ‘yeniden kuruluş’ mu?

Dün ‘devleti kuran’ parti, bugün ‘değişimin taşıyıcı aktörü’ olma iddiasında. Helalleşme ve yüzleşme AKP sonrası ‘yeniden kuruluş’ günlerinde geçmişin başarılarından ilham alırken hatalarından da ders çıkarmaya olanak verecekse değerli.

Kaderini çizemeyen kadın; Celile

Kadıköy Halk Tiyatrosu, pandemi günlerinin emeği ve ürünü ‘Celile, Nazım Hikmet’in Annesi’ oyunuyla, sahne üzerinde izleyicilere ‘namuslu’ bir metin sunuyor.

‘Helalleşme’ geçmişle bir hesaplaşmaya dönüşebilir mi?

Helalleşme, hepimizin anladığı biçimde dinsel içerikli bir kavramdır ve arkasında sıkça değinildiği gibi, asıl muhafazakar kesime yönelik bir eylem olacağı intibasını bırakmaktadır. Ancak bu kavram yüzleşmeyi de kapsar ve geçmişin suçları ile hesaplaşmayı ön plana çıkarır.

Boji’ye kumpası kim kurdu?

Bireysel vakaları bir gruba, bir partiye, bir ideolojiye, bir toplum kesimine mal etmek, o kesime akla hayale sığmayacak hakaretlerde, suçlamalarda bulunmak nereden bakarsanız bakın sorunlu bir yaklaşım.