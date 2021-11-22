Netflix’in Türk yapımı dizilerinin ekonomiye katkısı 583 milyon TL

Netflix’in 2018’den bu yana yayına giren 10’dan fazla Türk yapımıyla ekonomiye de 583 milyon TL katkı sağladığı belirtildi.

ABD merkezli dijital yayın platformu Netflix, yayın hakları satın alınan dizi ve filmler dışında kendi orijinal yapımı içerikleri de kullanıcılara sunuyor.

Şu an 10’dan fazla Türk yapımı içeriğe sahip platformun ilk orijinal Türk yapımı dizisi ‘Hakan: Muhafız’dı. Bu diziden itibaren Türk yapımlarına yaptığı harcamaların yarattığı ekonomik etkiyi bağımsız bir uluslararası danışmanlık şirketine ölçtüren platform, 3 bin 300 kişiye istihdam yaratıp ekonomiye 583 milyon TL’lik katkı yaptığını duyurdu.

Platform, ayrıca 10 Türk yapımının daha yolda olduğunu duyurdu.

Diziler 183 ülkede yayınlanıyor.

‘Türkiye’de yatırıma devam edeceğiz’

Netflix Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili, Dünya’dan Selenay Yağcı’ya şunları söyledi: ”Dünya çapında fenomen olacak Türk yapımları çıkarmak istiyoruz. Pera Palas’ta Gece Yarısı, Uysallar, Sıcak Kafa, Aşk Taktikleri, Erşan Kuneri, Kuş Uçuşu, Yakamoz S-245, Başka Bir Benlik, Aşıklar Bayramı ve adı henüz açıklanmayan Berkun Oya filmi dahil. Ancak bunlarla sınırlı olmayan, gelecek yılın başlarında duyurulacak çok sayıda başlığa imza atıyoruz.”