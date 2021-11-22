CHP esnaf masası: Eskiden para var ürün yoktu, şimdi para yok ürün var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’lilerin ekonomiyle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Ağbaba, “Eskiden kuyruk vardı ama ürün yoktu, para vardı. Şimdi ürün var, para yok” dedi.

Fotoğraf: DHA (Tamsili)

Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP Esnaf Masası, Ağrı’da açıklamalarda bulundu.

Ağbaba ve 16 milletvekilinden oluşan heyet Ağrı’daki yurttaşların sorunlarını dinledikten sonra sırasıyla Iğdır, Kars, Ardahan’a gidecek.

Ağbaba görüşmeler sonrası yaptığı basın toplantısında ekonomi ile ilgili açıklamalarından ötürü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’li yöneticilere ‘psikoloğa gitmelerini’ önerdi.

‘Enflasyon Afrika ülkelerinden yüksek’

Ağbaba’nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

“AKP ve cumhur ittifakı, yeni sistemde 2018’den bugüne bize nasıl yoksullaşacağımızı, işsizliğin iki kat nasıl artacağını, TL’nin nasıl değer kaybedeceğini gösterdi. Artık kuyruklar başladı. Hep AKP’nin kullanmış olduğu bir söylem var. 1980 öncesi kuyrukları söyler. Eskiden kuyruk vardı ama ürün yoktu, para vardı. Şimdi ürün var, para yok. Farkı, Türkiye, akşamları lüks araçların LPG, benzin kuyruklarına çıktığını görüyoruz.

“Geniş tanımlı işsiz sayımız 2 milyon 317 bin kişi artmış durumda. İş bulmaktan ümidini kesenlerin sayısı yüzde 193 artarak 1 milyon 523 bin kişiye ulaşmış. Yeni bir deyimimiz oluşmuş. ‘Ev hanımı’ diye bir deyimimiz var. Şimdi ‘ev genci’ diye bir deyimimiz var. İstihdamdan umudunu kesenler, eğitimden umudunu kesen, evde anne ve bakanının eline bakan Türkiye’de 5 milyon 700 bin gencimiz var. Aradan geçen 41 ayda, 2018 Ağustos’undan bugüne kadar çift haneli enflasyonumuz var. Başkanlık sistemi dedikleri, onların ‘tek kişilik hükümet sistemi’ olarak ifade ettiği, bizim ‘tek adamlık’ dediğimiz sistemde ekmeğin fiyatı yüzde 86, ayçiçek yağının fiyatı yüzde 125, yumurtanın fiyatı yüzde 93, tavuk etinin fiyatı yüzde 92, domates fiyatı yüzde 88, tavuk ve bebek mamasının fiyatı yüzde 114 artmış durumda. Dünyada 12’nci enflasyona sahibiz. Kenya, Tanzanya, Nijer gibi Afrika ülkelerinden daha yüksek enflasyona sahibiz.

Türk Lirası, maalesef dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip Arjantin’in para birimi karşısında değer kaybetmekte. Afganistan, Sudan para birimi karşısında değer kaybetmekte. Türkiye, şu anda birileri için güzel bir ülkedir. Kimin için? Ağrı’daki insan için değil. Bulgaristan’ın Sofya’sında yaşayan insan için Türkiye güzel bir ülkedir. Bakın duruma, Bulgaristan’dan Türkiye’ye, Bulgar levasının yükselmesiyle Bulgaristan’dan insanlar Türkiye’ye gelip alışveriş yapmakta. Türkiye, mutlu bir ülke, ama içinde yaşayan insanların mutlu olduğu bir ülke değil.

‘Asgari ücret 223 avroya indi’

Türkiye şu anda Avrupa’da en düşük asgari ücret veren ülke. Bizim asgari ücretimiz 223 avroya indi. Arnavutluk’tan bile daha az asgari ücret veriyoruz. ‘Milliyim, yerliyim’ diyenlere bu utanç yeter. Türkiye 20’nci büyük ekonomiyken bugün 21’inci ekonomi olmuş. 15’ten 20’ye, 20’den 21’e.

Yoksul sayımız 20 milyonu aşmış. 7 milyon 585 bin insanımız, aylık bin 197 lira, yanı asgari ücretin üçte biriyle geçimini sağlamakta. Bu veriyi nereden, TÜİK’ten alıyoruz. 2018’den bugüne kadar iflas eden esnaf sayısı neredeyse Ağrı’nın nüfusu kadar; 346 bin 52. 346 bin 52 esnafımız temmuz 2018’den bugüne kadar kepenk kapatmış. Temmuz 2018’den bugüne kadar iflas eden şirket ve gerçek kişi sayısı ise 127 bin 642.

Çiftçinin bankalara olan borcu 153 milyar TL’ye çıktı. Vatandaşın bankalara olan kredi ve kredi kartı borcu 980 milyar TL’ye çıkarak ülke rekorunu kırdı. Artan döviz kuru nedeniyle çiftçilerimiz topraktan koptu. DAP gübresinin bir yıllık artış oranı yüzde 165. Üre fiyatının bir yıllık artış oranı yüzde 256. Mazot fiyatındaki bir yıllık artış (bugün gelen zam hariç) yüzde 30. Tohum fiyatlarındaki bir yıllık artış yüzde 60, yem fiyatlarında yaşanan artış yüzde 100, un fiyatlarında (50 Kg’lık) yaşanan artış bir yılda yüzde 122 oldu.

Enflasyon ve asgari ücret karşılaştırması

Fransa gıda enflasyonu yüzde 1. Almanya’da gıda enflasyonu yüzde 4,4. Yunanistan’da gıda enflasyonu yüzde 3. Türkiye’de ise gıda enflasyonu yüzde 27,5. Almanya’da asgari ücret bin 586 avro, Fransa’da bin 549 avro, Yunanistan’da 758 avro, Türkiye’de ise 222 avro. Fransa’da bir asgari ücretle aylık 237 kg tavuk, Almanya’da bir asgari ücretle aylık 226 kg tavuk, Yunanistan’da bir asgari ücretle aylık 217 kg tavuk alınabiliyorken Türkiye’de bir asgari ücretle aylık sadece 141 kg tavuk alınabiliyor.

‘Erdoğan’ın psikoloğa gitmesi lazım’

Bunlar yaşanırken Türkiye’deki siyasetçiler aklımızla alay etmeye devam ediyor. Ekonomimizi bozdular. Kendi kimyaları da bozulmuş durumda. AKP’li siyasetçilerin acilen psikoloğa gitmesine ihtiyaç var. Başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere. Türkiye’de uzman psikolog çok. Mutlaka gözükmesi lazım. Kendinin psikolojisini bozulması önemli değil ama ülkenin psikolojisini bozmaya devam ediyorlar. Adeta Türkiye’de yaşamıyorlar.”