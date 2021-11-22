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Yaramazlara biraz batar!

Fırıncılar Federasyonu başkanı ‘4 liralık ekmeği’ yalanladı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğin 4-5 lira olacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

TEÜS (Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası) Genel Başkanı Cihan Kolivar, yüksek maliyetler nedeniyle fırınların 10 güne kadar kepenk kapatmaya başlayacaklarını ifade ederek bugünden itibaren İstanbul’da bazı fırınlarında ekmeğin 3-4 lira aralığında satılacağını belirtmişti.


İstanbul’un bazı ilçelerinde 1 Eylül’den itibaren 2,5 liradan satılmaya başlanan ekmek fiyatlarındaki yüzde 25’lik artış, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) geçen haftaki meclis toplantısı sonrası resmileşti. Türkiye’nin genelinde de 230 gramlık bir ekmeğin ortalama fiyatı 2,5 lirayı buluyor.

AA’nın aktardığı açıklamsında Balcı, bugün bazı gazetelerde ‘Ekmek 4 liradan satılacak‘, ‘10 güne kadar fırınlar kepenk kapatacak‘ başlıklı haberlerle ‘kamuoyunda infial yaratılmasının‘ kendilerini üzdüğünü ifade etti

Ekmeğin temel girdilerinde hissedilir bir yükseliş olduğunu vurgulayan Balcı, şu ifadeleri kullandı: “Un fiyatları, maya fiyatları, elektrik, doğal gaz ve suyun fiyatı her gün değişmektedir ancak bu demek değildir ki biz vatandaşlarımızı ekmeksiz bırakacağız. Tüketicimizin mağdur edilmemesi, esnafımızın daha da büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmaması için mutlaka ama mutlaka gereken yapılacaktır. Ekmeğin 4-5 lira olacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İstişarelerle çözümden yanayız. Bu konuda da kapımız herkese açık.”

Balcı, federasyon dışında yapılan açıklamalara da itibar edilmemesini talep etti.

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