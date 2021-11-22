Yıllık yüzde 100 artış: Ekimde yabancı ziyaretçi sayısı 3,47 milyon

Türkiye’ye ekim ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı baz etkisiyle geçen yıla aynı ayına göre yüzde 99,25 artışla 3,47 milyona çıktı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre ocak-ekim döneminde de gelen yabancı ziyaretçi sayısı baz etkisiyle yüzde 87,98 arttı.

Bu dönem aralığında Türkiye’yi ziyaret eden kişi sayısı 21,06 milyon.

Ocak-ekim döneminde gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk beş il şöyle:

Antalya: yüzde 39,49 (8 milyon 315 bin 680)

İstanbul: yüzde 33,16 (6 milyon 982 bin 691)

Edirne: yüzde 9,73 (2 milyon 049 bin 734)

Muğla: yüzde 4,85 (1 milyon 021 bin 768)

İzmir: yüzde 2,71 (569 bin 646)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen hafta salgın sonrasında turizmde beklenenin üzerinde bir hareketlilik olduğunu belirterek, 2021 yılı için 25 milyon turist ve 20 milyar dolar gelir hedefinin 28 milyon turist ve 22 milyar dolar gelir olarak revize edildiğini duyurmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı son verilere göre ise turizm geliri temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 181,8 artarak 11 milyar 395 milyon 117 bin dolara ulaşmıştı.