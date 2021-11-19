Bakan Ersoy: Turizmde 2021 hedefini 28 milyon turist olarak revize ettik

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgın sonrasında turizmde beklenenin üzerinde bir hareketlilik olduğunu belirterek şunları söyledi: “2021 yılı için 25 milyon turist ve 20 milyar dolar gelir hedeflerini, 28 milyon turist ve 22 milyar dolar gelir olarak yukarı yönlü revize ettik.“

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Turizmde 2021 sezonu için önce 30 milyon turist hedefi konulmuş daha sonra bu rakam 25 milyona çekilmişti. Pandemiden önce 2023 için konulan 75 milyon turist hedefi ise şu an 50 milyonda.

Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı değerlendirmede corona virüsü salgınının turizm sektörüne olumsuz etkileri olduğunu ancak ‘Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı‘nı geliştirdiklerini, bu denetlemelerin olumlu sonuç verdiğini ve bunun yanında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından yürütülen faaliyetlerle Türkiye’nin ‘en yoğun ve en etkili tanıtım yapan ülke” olduğunu söyledi.

Turizm ve Kültür bakanı çalışmaların olumlu sonuçlarının da alındığını belirterek şöyle devam etti: “Burada sevindirici olan gelişme 2018 yılında 630 dolara düşen kişi başına harcamanın, 2021 yılının ilk 9 ayı itibarıyla 830 dolar olarak gerçekleşmesidir.”

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı son verilere göre, turizm geliri temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 181,8 artarak 11 milyar 395 milyon 117 bin dolara ulaştı. Böylelikle salgın sürecinin en yüksek çeyreklik turizm geliri elde edildi.

Ocak-eylül dönemi toplamı ise 20 milyon 307 bin 340 ziyaretçi ve 16 milyar 850 bin 958 dolar turizm geliri.