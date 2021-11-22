Kaşıkçı’nın nişanlısından Justin Bieber’a: Sevgili Cemalimin katilleri için şarkı söyleme

Ülkesinin İstanbul’daki büyükelçiliğinde öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, Kanadalı şarkıcı Justin Bieber’a Suudi Arabistan’da vereceği konseri iptal etmesi çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

ABD’de yayınlanan Washington Post gazetesinin yazarı Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Savcılık, Kaşıkçı’nın binaya girer girmez boğularak öldürüldüğünü, sonra da bedeninin parçalara ayrılıp ortadan kaldırıldığını açıklamıştı. Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu bilinmiyor.

ABD’nin istihbarat raporunda, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini onaylayan kişinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu belirtilmişti.

Cinayete ilişkin Suudi Arabistan’daki davada sekiz kişiye hapis cezası verilmişti. Türkiye’de ise olaya ilişkin iki dava açılmıştı. Kaşıkçı, veliaht prensin politikalarının aleyhinde yazılar kaleme alıyordu.

Washington Post’ta yayınlanan açık mektupta Cengiz, Kanadalı dünyaca ünlü şarkıcı Bieber’a “Adınız ve yeteneğinizin eleştirmenlerini öldüren bir rejimin itibarını geri kazanmak için kullanılmayacağına dair dünyaya güçlü bir mesaj gönderin” diyerek seslendi.

Cengiz 5 Aralık’ta Suudi Arabistan Grand Prix’si için verilecek konserde sahne almayı planlayan Bieber’ın Selman’ın ‘piyonu olmayı’ reddederek açık bir mesaj vereceğini belirtti: “Diktatörler için performans yapmıyorum. Para yerine özgürlük ve adaleti seçiyorum.”