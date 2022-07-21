Akşam Postası / 21 Temmuz 2022

‘Nas’ unutuldu: Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Merkez Bankası (MB) politika faizini beklentilere paralel yüzde 14 seviyesinde sabit bıraktı. İktidarın faiz söylemlerine karşılık MB, yedi toplantıdır faizleri sabit tutuyor.

AKP’nin 15 Temmuz raporu: CHP suçlandı

15 Temmuz 2016 darbe girişimini araştırmak üzere kurulan ve resmi olarak hiçbir zaman yayımlanmayan araştırma komisyonu raporunda, AKP’den çok CHP’ye yer verildi. Öte yandan AKP’nin iktidara geldiği dönemin değerlendirmesinde “FETÖ, bu dönemde de 2002 genel seçimlerinden tartışmasız bir zaferle çıkan AK Parti’ye yakın bir görüntü vermeye özen göstermiştir” denildi.

Terör savcısı ‘uyuşturucu baronu’, polis ‘kurye’ çıktı

Konya’da, uyuşturucu operasyonunda durdurulan otomobilde 25 kilo eroin ele geçirildi. Araçtaki kuryenin narkotik şube polisi M.B.Y.’nin olduğu, talimatıysa Adana Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevli savcı Osman Yarbaş’ın verdiği belirlendi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki meralardan yakınan Bakan Kirişci’yi istifaya çağırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yatırım için gittiği Venezuela’daki topraklara imrenip Türkiye’dekilerden yakınan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’yi istifaya çağırdı.

Çavuşoğlu, TSK’dan bilgi aldı: Duhok’a biz saldırmadık

Irak yönetimi, dokuz sivilin ölümüyle sonuçlanan Duhok bölgesindeki saldırı nedeniyle Türkiye’yi suçlarken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nden aldığımız bilgiye göre herhangi bir saldırımız olmamıştır” dedi.

Avrupa Merkez Bankası faizi artırınca avro yükseldi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) 11 yıl sonra faiz artırımına gitti. 50 baz puan artırılmasından avro değer kazanmaya başladı.

Enerjide risk artarken: Hazine toplantısından ‘tedbir ve tasarruf’ çıktı

Avrupa Birliği’nin olası bir kesintiye karşı üye ülkeleri enerji tasarrufuna çağırmasının ardından benzer bir adım da Türkiye’den geldi.

Ormanlara giriş eylüle kadar yasaklandı

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına giriş 31 Ağustos’a kadar yasaklandı.

Biden, Covid-19’a yakalandı

ABD Başkanı Joe Biden Covid-19’a yakalandı. 79 yaşındaki başkanın karantinaya alındığı ve hastalığı hafif semptomlarla geçirdiği bildirildi.