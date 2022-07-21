Venezuela meralarına imrenen Bakan Kirişçi, Türkiye’dekilerden ‘yakındı’

400 bin hektar tarımsal alanda yatırım yapmak için Venezuela’ya gönderilen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, buradaki topraklara imrenirken, Türkiye’deki topraklardan da yakındı: “Biz hayvancılık yapıyoruz; hayvanlarımıza sanki pizzacıdan pizza, burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp öyle yediriyoruz.”

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolar Maduro’nun ziyaretinin ardından Türkiye’nin Venezuela’da 400 bin hektar tarımsal alanda yatırım yapacağını açıklanmıştı. Bunun üzerine başlayan tartışmaların ardından Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, tarımsal toprak ve iklim koşullarını değerlendirmek için Venezuela’ya gitti.

Venezuela Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo, sosyal medya hesabından Kirişci’yle birlikte çiftliklerde havadan ve yerden incelemelere dair görüntüler paylaştı.

Venezuela’ya imrendi Türkiye’yi ‘yakındı’

Soteldo’nun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde Kirişçi’nin Venezuela topraklarına imrendiği ve Türkiye topraklarıyla kıyasladığı görüldü.

Türkiye’de yemin ‘pizza ve burger gibi’ dışarıdan söylendiğini öne süren Kirişçi, o görüntülerde şunları dedi: “Siz bu merayla hayvancılıkta dünyada bir numara olmalısınız. Biz hayvancılık yapıyoruz; hayvanlarımıza sanki pizzacıdan pizza, burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp öyle yediriyoruz. Burada her şey hazır. Bunu inşallah başaracağız.”

Bakan Vahit Kirişçi, Venezuela topraklarına imrendi, Türkiye topraklarından 'yakındı': Biz hayvanlarımıza sanki pizzacıdan pizza, burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp öyle yediriyoruzhttps://t.co/mylSxXJuwh pic.twitter.com/o4a4YTyrVh — Diken (@DikenComTr) July 21, 2022