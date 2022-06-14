Venezuela-Türkiye hattında ‘gizemli’ ticaret: 1 gram peynir gelmedi, şimdi de buğday…

İki yıldır Venezuela’dan peynir ithal edemeyen Türkiye şimdi de Venezuela’da buğday üreteceğini söyledi ama iklim koşulları nedeniyle bu mümkün değil.

Tarım uzmanı Ali Ekber Yıldırım, geçmişte bu ülkede buğday yetiştirme çalışmalarının başarısızlıkla sonuçlandığını yazdı.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi geçen hafta Türkiye’nin Venezuela’da buğday üreteceğini açıklamıştı. Teklifse Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro’dan gelmişti. Teklife göre, üretilecek buğdayın yüzde 30’u Venezuela’da kalacak, yüzde 70’iyse Türkiye’ye gelecek.

Türkiye 2018’den bu yana Venezuela’ya ilişkilerini daha da sıkılaştırdı. Pandemide sağlık yardımları da yaptı. Yaklaşık iki yıl önce de Venezuela’dan peynir ithal edileceği duyurulmuştu. Venezuela peynir üretimiyle bilinen bir ülke de değil üstelik. Nihayetinde peynir ithalatı da kaydedilmedi.

Şimdi de buğday üretimi gündemde.

Yıldırım, tarimdunyasi.net’deki yazısında Türkiye’nin Venezuela’da buğday üretmesinin mümkün olmadığını şöyle anlattı: “Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nın Venezuela ülke sunumu, raporları, ürün matrisleri, müşavirlik raporlarını satır satır okudum. Bu raporların hiç birinde Venezuela’da buğday üretimine ilişkin bir bilgi, yönlendirme yok.

Bununla yetinmeyerek bu ülke ile ticaret yapan, gıda ürünleri, un ihracatı yapan özel sektör firmalarının temsilcileriyle görüştüm. Aldığım bilgilere göre ülkenin iklimi, toprağı buğday üretimine uygun değil. Geçmişte buğday üretimi için bazı çalışmalar yapılmış. Fakat ülkenin coğrafyası, iklimi buğday üretimine uygun olmadığı için bu üretim istenilen verimlilikte gerçekleştirilememiş.”

Venezuela aslında buğday ithalatçısı bir ülke. Hatta un da ithal ediyor. Üstelik Ticaret Bakanlığı’nın 2021 verilerine göre 81 milyon dolarlık un ithalatının yüzde 58’i Türkiye’den!

Yıldırım, şartların sağlanıp buğday üretildiğini varsaydığında da bunun maliyetinin çok olacağını söyledi: ”Un ithalatının yüzde 58’ini karşıladığımız Venezuela’da buğday üretip Türkiye’ye getireceğiz ve un yaparak tekrar bu ülkeye satacağız. Bu hem ekonomik hem de ekolojik olarak mümkün değil. Ekolojik olarak mümkün değil çünkü ülkenin iklimi uygun değil. Ekonomik olarak mümkün değil çünkü ürünün oradan Türkiye’ye taşınması ve tekrar ihraç edilmesi çok büyük maliyet.”