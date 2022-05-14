Hindistan’da buğday ihracatına yasak

Hindistan, gıda güvenliği açısından tehdit olarak gördüğü buğday ihracatını yasakladı.

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Geçen nisan ayında Türkiye, Çin, Bosna Hersek, İran, Nijerya ve Sudan’ın Hindistan’dan buğday ithalatı için görüşmeye başladığı, bu ay içinde de Türkiye’nin tarihinde ilk kez 50 bin ton buğday sipariş ettiği belirtilmişti.

Buğday ihracatına yönelik değişiklik, Hindistan’ın Resmi Gazetesi’nde yayınlandı.

Değişiklikle, yıl başından bu yana küresel piyasalarda en az yüzde 40 artan buğday fiyatının, ülke içinde kontrol altına alınması amaçlanıyor.

AA’nın aktardığına göre buğday fiyatlarındaki tırmanışın Hindistan’daki, komşu ve savunmasız durumdaki ülkelerdeki gıda güvenliğini tehdit ettiğine dikkati çekildi.

Avrupa’nın tahıl ambarı olarak bilinen Ukrayna’nın Rusya tarafından saldırıya uğramasının ardından buğday fiyatları 14 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Ukrayna depolarında yaklaşık 40 milyon ton tahıl ihraç edilmeyi bekliyor.

Birçok ülke, buğday açığını kapatmak için gözünü Hindistan’a çevirmişti.

Ancak dünyanın ikinci büyük buğday üreticisi Hindistan’daki aşırı sıcaklar, tarım sektörünü etkiledi ve mahsul verimini de tehlikeye atarak söz konusu tedarik sorununu büyüttü.

Erken gelen sıcak hava dalgasının tarımı olumsuz etkilediği ülkede, 1901’den bu yana en yüksek seviyelere erişen mart sıcaklıkları nedeniyle buğday verimi oldukça düşmüştü.