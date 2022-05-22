Gübre fiyatı buğdaydaki verimi vurdu

Aksaray’da yaşayan bir çiftçi, maliyet artışı nedeniyle gübre kullanamadığı için buğdayda verimin düşeceğini söyledi.

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Türkiye’de 2016’da 22,6 milyon tonluk buğday üretimi 2021’de 19 milyon tona kadar gerilemişti. İthalat ise aynı dönemde 4,1 milyon tondan 10,8 milyon tona çıkmıştı.

Son dönemdeyse buğday üreticisi Ukrayna’ya Rusya’nın saldırması sonrası ihracatın aksaması, Hindistan’ın da ihracatı kısıtlamasının buğday fiyatlarını artırması bekleniyor.

Buğday fiyatı halihazırda 14 yılın zirvesinde. Gübre fiyatı bir yılda dört kata yakın zamlandı.

Çiftçi dert yandı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Yeşiltepe kasabasına giderek çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Amin Uz isimli çiftçi, gübre fiyatlarının bir yıl içinde aşırı derecede zamlandığını, ne taban gübresi ne de üst gübre attıklarını söyledi.

Uz, sulama suyuyla tarım yaptıkları için kuru tarıma göre daha iyi ürün aldıklarını ve dönümde ortalama 700 kilogram buğday elde ettiklerini belirti.

Çiftçi, bu yıl gübre atamadıkları ve ot ilacı kullanamadıkları için ciddi oranda verim kaybı yaşayacaklarını, dönüm başına ancak 150-200 kilogram ürün alabileceklerini ifade etti.

Gürer ise kuru tarımda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre dönümde 270, kuraklık yaşanırsa yer yer 140 kilogram verim alındığını aktardı.