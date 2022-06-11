Bu da ‘buğday müjdesi’: Türkiye’de üretim ‘bitti’, bir de Venezuela’da ekilecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Türkiye’nin Venezuela’da buğday üreteceğini açıkladı. Teklifse Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro’dan gelmiş.

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Dünyada buğdayda artan arz sorunları bir yana, uzmanlar uzun süredir Türkiye’de buğday üretiminin düşebileceğine dair uyarıyor. Bunun altında yatan ana nedeninse dövize bağlı girdideki pahalılık olduğunu vurgulanıyor. Bu nedenle artık ekim yapamayan çiftçi iktidardan da bekledği desteği göremiyor.

Türkiye’de son yıllarda buğdayın ekim alanları daralırken ithalatın hızla arttığı rakamlarda açık.

Türkiye’de 2016’da 22,6 milyon ton kaydedilen üretim, geçen yıl 19 milyon tona kadar geriledi. Aynı dönemde ithalat 4,1 milyon tondan 10,8 milyon tona çıktı.

İthalattaysa, özellikle de Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından sonra Toprak Mahsülleri Ofisi açtığı buğday ihalelerinde yüzde 50’ye varan fiyat artışlarıyla karşılaşınca alım miktarlarını kısmıştı.

Tarım politikalarındaki hatalar ve küresel piyasalarda gıda fiyatlarının hızla yükselmesi anketlere iktidar adına oy kaybı olarak yansıyınca, ekmeklik buğday sübvanse edilmeye başlamıştı. Yılın ilk dört ayında merkezi yönetim bütçesinden TMO’ya transferler 4,4 milyar TL’ye ulaşmıştı. 2019’daysa TMO, Hazine kaynağına ihtiyaç duymazken, 2020’de rakam 650 milyon lira civarındaydı.

Hal böyle olunca iktidar buğday ihtiyacı için çözüm arayışına girişti. Daha önce TMO için ihalesiz ithalat izni çıkmıştı.

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre Bakan Kirişçi, Venezuela’da buğday üretimi için anlaşma yapıldığını söyledi: “Venezuela tarım bakanı ve ardından (Başkan) Nikolas Maduro’nun kendisi ‘Bizim ülkemizde üretin’ diye teklifte bulundu. ‘100 kilo buğday üretin 70’ini alın kendiniz dışarıda değerlendirin, 30’unu bize bırakın yeter’ dedi.”

Kirişçi, Türkiye’de sığınmacı sayısının 5 milyon olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: “Bu sığınanları da dikkate alarak ve refah seviyemiz yükseldikçe soframızdaki çeşitliliğin de arttığını hesaplara katarak bu toprağa çok ihtiyacımız var. Mera alanlarına çok ihtiyacımız var.”