Ziraatçiler endişeli: Buğday üretimi düşebilir

Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, bu yıl buğday üretiminin düşebileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’a konuşan Demirtaş, buğday üretiminde bu yıl düşme beklendiğini söyledi.

Demirtaş, üreticinin gübre atamadığını aktarırken gübre fiyatlarındaki pahalılığını ve çiftçinin desteksiz bırakıldığını vurguladı.

Dernek başkanı, “Bu yıl 20 milyon ton buğday üretimi olacağına da inanmıyorum. Keşke olsa da yanılsak. Ancak alt gübre yok, üst gübre yok. Nasıl olacak?” dedi.

Şeker eleştirisi

Demirtaş, şeker ithalatı için “Şeker fabrikalarını özelleştirirseniz olacağı bu. Hiç şaşırmadım” dedi.

Gelecek dönemde nişasta bazlı şekerlerde (NBŞ) artış olabileceğine de dikkat çeken Demirtaş, şunları kaydetti: “Tüm bunlar göz göre göre geldi. Bir zamanlar Avrupa’da pancar şekerinde ilk beş içindeydik. Şimdi kendimize yeterli olmaktan çıktık. Şeker fabrikalarını sattılar. Alanların bazıları inşaat firması. Çiftçinin sigortasıydı bu kurumlar.”

Gübre fiyatı buğdaydaki verimi vurdu