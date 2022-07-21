Ankapark, ABB’ye teslim edildi: ‘Ne yapacağımızı Ankaralılara soracağız’

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, önceki başkan Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolar harcanıp çürümeye terk edilen Ankapark’a ilişkin, “Göreve geldiğim günden itibaren bununla ilgili birçok görüş bildirilmişti ama yarından itibaren bunu kamuoyuna açarak burayı nasıl kullanacağımızı soracağız” dedi.

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Kapılarını son yerel seçimlerden 10 gün önce, 21 Mart 2019’da açan ve maliyeti nedeniyle sıkça tartışmalara neden olan 120 futbol sahası büyüklüğündeki Ankapark, 18 Temmuz 2022 itibariyle ABB’ye teslim edildi.

Belediyenin sunumunda, 22 Kasım 2020’de hasar tespiti yapılan parkın 111 milyon 210 bin TL zararda olduğu ve sadece bir buçuk yılda ANFA Güvenlik’in tespit ettiği 87 ayrı hırsızlık vakasının kaydedildiği belirtildi. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü parkın geleceği Ankaralıların vereceği kararla şekillenecek.

‘Gönlümden geçen ücretsiz hale getirmek’

Yavaş, çok uzun süren yargı sürecinin ardından ‘Ankapark değerlendirme toplantısı’ düzenledi, toplantıda şunları söyledi:

“Burası Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletine bağışladığı, Ankaralılara emanet ettiği bir arazi. Buraya böyle bir proje yapıldı ve bu kadar para harcandı. Biz olaya nasıl bakıyoruz? Buradan kurtarabildiğimiz, çalışır durumda olan ne var ne yok şu anda bunların tespiti yapılıyor. Burada ne yapabiliriz? Bunu Ankara halkına soracağız. Göreve geldiğim günden itibaren bununla ilgili birçok görüş gerek internet vasıtasıyla gerek karşılaştığımız zaman bildirilmişti ama yarından itibaren bunu kamuoyuna açarak burayı nasıl kullanacağımızı soracağız.

Ama içimden geçeni söyleyeyim, Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyet’in kurucusunun bize emanet ettiği bir yere kapısında bilet parası ödeyerek girilmesini içim almıyor. Tamamen ücretsiz bir hale getirerek, burayı bütün Ankara’nın Atatürk’ün emaneti olduğunu bilerek kullanması için bu yönde çalışmalarımız devam edecek. Elbette ki bir kısım aletlerin sökülmesi, bir kısmının da kiraya verilmesi olabilir. Başka türlü aktiviteler olabilir. Bunu da söylediğim gibi gelecek görüşler üzerine hatta bir çalıştay yapmak suretiyle bunları değerlendirmeyi planlıyoruz ve asla ve asla buradaki bir kuruşun boşa gitmemesi için çalışacağız.”

‘6,4 tane Fatih Sultan Mehmet Köprüsü buraya harcandı’

Evet, buraya harcanan para 801 milyon dolar. Maalesef komplekslerinden midir nedir? Her şeyin en büyüklerini yapma sevdası var. Dünyanın bütün yerlerinde, her yerde; biz de gördük, böyle Disneyland gibi yerlerde 80-90 tane alet vardır. 1200 tane alet var diye övünüyor. Bu parayı harcayan hayır diyor 450 milyon dolar, bu da çok değil diyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 120 milyon dolara yapıldı arkadaşlar. 6,4 tane Fatih Sultan Mehmet Köprüsü buraya harcandı. Bunun yerine Ankara’ya neler yapılabilirdi?

Ankara’nın tüm alt yapısı bitmiş olurdu. Hiçbir yeri sel basmazdı. Hala tamamlamakla uğraştığımız, Ankara’da susuz köy kalmazdı. Hala açıktan akan kanalizasyon kalmazdı. Bunu ne için anlatıyorum? Bunu bir belediye başkanının görevi esnasında asli görevlerini yapması için önceliklerinin ne olduğunu tespit açısından anlatmak isterim. Benim önceliğim, insan hayatı ve insan sağlığı ve Ankara halkının tertemiz parasının bir kuruşunun hayali yatırımlara, boş yatırımlara, çöp yatırımlara yatırmamak. Temel prensibimiz budur.”

Gazetecilere gezdirildi

ANKA’nın aktardığına göre ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin’in rehberliğinde Ankapark’ın hasar gören oyuncakları ve çalınan kablolarının bulunduğu yedi nokta bugün basın mensuplarına gezdirildi.

Yüksek maliyeti nedeniyle tartışmalara neden olan Ankapark, işletmecisinin parkı 29 Kasım 2019’da ziyarete kapatmasından bu yana atıl bir biçimde duruyordu. Parkın Ankara Büyükşehir Belediyesine devri için başlatılan hukuki süreç sonuç verdi park 18 Temmuz 2022 itibariyle belediyeye devredildi.

Ankapark’ın, 111 milyon 210 bin TL zarara uğradığı 22 Kasım 2020’de mahkeme tarafından tespit edildi. Sonraki süreçte belediyenin tahliye talebi Kaymakamlık tarafından reddedildi. 50 bin TL ile tahliye işlemi durduruldu. 25 Mart 2022’de parkın işletmecisi resmen iflas etti ve 6 Temmuz 2022’de parkın tahliyesine karar verildi.

18 Temmuz 2022 itibariyle de Ankapark, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi.

Güncel değerli 14 milyar TL

Ankapark’ın Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolara maledildiği belirtilmişti. Bu miktar ise bugün itibariyle 14 milyar TL’ye tekabül ediyor.

Yine 2014 yılında 1 milyon 750 bin TL harcanarak Akköprü’de açılan ve sonrasında atıl bir biçimde kalan tanıtım çadırının bugünkü değeri de 30 milyon 800 bin TL olarak gösterildi.