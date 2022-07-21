Enerjide risk artarken: Hazine toplantısından ‘tedbir ve tasarruf’ çıktı

Avrupa Birliği’nin olası bir kesintiye karşı üye ülkeleri enerji tasarrufuna çağırmasının ardından benzer bir adım da Türkiye’den geldi.

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Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Moskova yönetiminin enerji akışında kesintiye gitmesi riskinden çekinen ülkeler tedbirler almaya başladı. AB yönetimi, bu tehdit nedeniyle dün üye ülkelere çağrısında enerji tüketiminde yüzde 15 tasarrufa gidilmesini istedi.

Benzer bir tedbir de Türkiye’den geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısında çeşitli kararlar aldı. Bu kapsamda kış öncesi doğalgaz depolaması en üst kapasiteye ulaştırılıcak ve enerji tüketim alışkanlıklarında tasarrufa gidilecek.

Hazine’nin açıklamasına göre stratejik tarım ürünlerinin ilgili kurumlar tarafından satın alınmasına devam edilmesi kararlaştırıldı. Açıklamanın devamında gıda fiyatları özelinde buğday, arpa, ayçiçek yağı ve şeker gibi stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerin de ele alındığı kaydedildi.