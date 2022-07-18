Rus gazına alternatif arayan AB gözünü Bakü’ye çevirdi

Rusya’ya yönelik yaptırımlar sonrası enerji kaynağı bulmakta zorlanan Avrupa Birliği (AB) arayışını sürdürüyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu kapsamda Azerbaycan’a gitti.

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Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş devam ederken, Rus gazına bağlı AB, alternatif arayışını sürdürüyor. Azerbaycan’dan doğalgaz ithalatını artırmayı hedefleyen Von der Leyen, bugün başkent Bakü’ye gitti.

Reuters ajansının ulaştığı bir belgeye göre, Bakü ve AB arasında teklif aşamasındaki anlaşmayla Güney Gaz Koridoru üzerinden birliğe gönderilecek doğalgaz akışı artırılacak.

Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı belgede “Taraflar, ticari uygunluk ve piyasa talebi doğrultusunda, Güney Gaz Koridoru aracılığıyla 2027’ye kadar yıllık en az 20 milyar metreküp gaz ile Avrupa Birliği’ne olan ihracat da dahil, ikili doğal gaz ticaretini desteklemek arzusundadır” dendi.

Moskova’ya mesaj

Komisyonun konuya ilişkin sosyal medya paylaşımındaysa şunlar kaydedildi: “Rusya, enerji tedarikini silah olarak kullanmaya devam ederken, AB’nin enerji ithalatını çeşitlendirmesi bir önceliktir.” Paylaşımda ayrıca, Von der Leyen’le enerjiden sorumlu komiser Kadri Simson’ın ilişkileri güçlendirmek amacıyla Azerbaycan’da olacağı belirtildi.

Ne olmuştu?

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle ABD ve AB’ye üye ülkeler, Moskova yönetimine karşı sert yaptırım kararları almıştı. Ancak Rusya’nın enerji kaynaklarına bağlı olan AB de bu nedenle ekonomik olarak zorlu bir sürece girdi. Avro/dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesini görerek 1 seviyesine gelmişti.