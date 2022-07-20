AB, Rusya’nın olası gaz kesintisine karşı uyardı: Tüketimi yüzde 15 azaltın

Rusya’nın gaz kesme tehdidine karşı harekete geçen Avrupa Birliği (AB), üye ülkeleri tüketimi yüzde 15 azaltmaya çağırdı.

Fotoğraf: Reuters

Rusya’nın yaptırımlara karşı gazı kesme tehdidini dikkate alan Avrupa Birliği, tedbir için arayışlarına hız verdi. Önceki gün, Rus enerji kaynaklarına alternatif için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye giden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kritik bir çağrıyı dile getirci.

BBC‘nin haberine göre von der Leyen, Avrupa’da gaz kesintisinin ‘olası bir senaryo’ olduğunu söyledi. Rusya’nın enerjiyi araçsallaştırdığını söyleyen Avrupa Komisyonu başkanı, ‘gaz akışının kesilmesi olasılığına karşı Avrupa’nın hazırlıklı olması gerektiğini’ vurguladı.

Rusya, AB’nin yaptırım kararları ve rubleyle gaz ödenmediği gerekçeleriyle Polonya, Bulgaristan, Hollanda, Danimarka ve Finlandiya’ya gaz akışını durdurmuştu. AB, benzer kesintinin farklı ülkeleri de kapsaması ihtimali nedeniyle başlattığı alternatif arayışına hız vermişti.