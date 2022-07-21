İtalya erken seçime gidiyor

İtalya’da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Mario Draghi’nin istifasıyla sonuçlanan hükümet krizinin ardından parlamentoyu feshederek 70 gün içinde erken genel seçimlerin düzenleneceğini söyledi.

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Koalisyonda yer alan üç partinin desteğini çekmesi üzerine Başbakan Draghi’nin istifasını kabul eden Cumhurbaşkanı Mattarella, hükümet krizine çözüm bulmak için parlamentonun üst kanadı Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati ve alt kanat Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico’yla ayrı ayrı görüştü.

Cumhurbaşkanı Mattarella, parlamento başkanlarıyla görüşmelerinin ardından cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale’de anayasada belirtildiği üzere 70 gün içinde yeniden seçimlere gidilmesi için parlamentonun alt ve üst kanatlarının feshine ilişkin kararnameyi imzaladığını söyledi.

Parlamentonun vaktinden önce feshedilmesini, en son seçenek olarak tanımlayan Mattarella, “Ancak, ortaya çıkan siyasi durum bu karara yol açmıştır” dedi.

Senato’da dün Draghi hükümeti üzerine tartışmaları hatırlatan Mattarella, şöyle konuştu: “Dün Senato’da yapılan tartışmalar ve oylama, hükümete parlamento düzeyinde desteğin kalmadığını ve parlamento çoğunluğuna sahip yeni bir hükümet kurulma olasılığını açıkça ortaya koydu. Bu durum, parlamentonun feshini kaçınılmaz kıldı.”

Cumhurbaşkanı, son 18 aydır hükümete liderlik eden Mario Draghi’ye de teşekkür ederken, Draghi hükümetinin yeni hükümet kuruluncaya kadar seçimlerin düzenlenmesi de olmak üzere vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde görevde olacağını söyledi.

Seçim tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Mattarella’nın parlamentoyu fesih kararnamesini imzalamasının ardından Başbakan Draghi, seçim tarihini belirlemek üzere bakanlar kurulunu topladı.

İtalyan ANSA ajansının başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, bakanlar kurulu, genel seçimlerin 25 Eylül’de düzenlenmesini kararlaştırdı.

1946’dan bu yana cumhuriyetle yönetilen ülkede genel seçimler ilk defa sonbaharda olacak.

Cumhurbaşkanının parlamentoyu fesheden, dolayısıyla 18’inci yasama dönemini sonlandıran kararıyla ülkede seçim kampanyası dönemi de resmen başladı. Ülkede erken seçim kararı alınmasaydı, genel seçimlerin 2023’ün ilk aylarında düzenlenmesi gerekiyordu.

Anketlerde aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi önde görünüyor

SWG araştırma şirketinin 18 Temmuz’da açıkladığı son kamuoyu araştırmasına göre, aşırı sağcı Giorgia Meloni liderliğindeki İtalya’nın Kardeşleri Partisi (FdI), yüzde 23,8’le birinci sırada, yüzde 22,1’lik oranla merkez solun çatı partisi Demokratik Parti (PD) ikinci sırada yer alıyor.

Sağ partilerden Lig’in oyu yüzde 14, 5 Yıldız Hareketi’nin (M5S) oyu ise yüzde 11,2 olarak kaydedildi.

Merkez sağ ittifak içinde yer alan eski başbakan Silvio Berlusconi’nin partisi Forza Italia’nın (FI) oyu ise yüzde 7,4.

İtalyan basınında çıkan haber ve yorumlara göre son kamuoyu yoklamalarında FdI, Lig ve FI’nin oluşturduğu merkez sağ ittifakın seçimleri kazanıp iktidar olma şansı yüksek.

Son hükümet krizi nasıl gelişti?

Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümeti, Covid-19 salgınının yol açtığı sağlık ve ekonomik kriz koşullarında ulusal birlik hükümeti olarak 13 Şubat 2021’de göreve gelmişti. Draghi hükümetine, İtalyan parlamentosunda temsil edilen 10 siyasi parti destek veriyordu.

Draghi hükümetini istifaya götüren siyasi kriz, koalisyon ortaklarından M5S’nin, 14 Temmuz’da parlamentoda bir oylamada, hükümetin sunduğu ekonomik yardım paketine destek vermemesiyle başlamıştı.

M5S’nin tavrı üzerine Başbakan Draghi, istifasını vermek üzere Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya gitmiş ancak cumhurbaşkanı, Draghi’nin istifasını kabul etmeyerek, kendisinden hükümet kriziyle ilgili Senato ve Temsilciler Meclisi’ne bilgi vermesini istemişti.

Başbakan Draghi, dün Senato’daki konuşmasında, “Eğer halen bir arada kalmak istiyorsak, bunun tek yolu hükümet anlaşmasını cesaretle, fedakarlıkla ve güvenilirlikle sıfırdan yeniden inşa etmektir” diyerek, ulusal birlik koalisyonu adıyla andığı hükümetini canlandırmaya çalışmıştı.

Senato’daki görüşmeler sırasında M5S’ye ek olarak sağ partiler FI ve Lig de parçası oldukları Draghi hükümetine yönelik güven oylamasına katılmayacaklarını açıklamıştı.

Senato’da dün akşamki oylamada, Draghi hükümeti kıl payı güvenoyu almış ancak koalisyonun üç büyük partisi oylamaya katılmamıştı. Bunun üzerine Draghi, geçen hafta sunduğu istifasını, bu sabah Cumhurbaşkanı Mattarella’ya giderek tekrar vermiş ve istifası da kabul edilmişti.

Draghi hükümeti, 2018’deki seçimlerle oluşan 18’inci yasama döneminde görev alıp, normal süresini tamamlayamadan düşen üçüncü hükümet olmuştu.