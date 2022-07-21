İtalya başbakanı yine istifa etti; yeni hükümete kadar göreve devam etmesi istendi

İtalya Başbakanı Mario Draghi, hükümeti destekleyen bazı partilerin güven oylamasına katılmamasından dolayı Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya istifasını sundu. Cumhurbaşkanlığı Ofisi, istifanın ‘not edildiğini’ açıklarken Draghi’den yeni hükümet kurulana kadar görevde kalmasının istendiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nin açıklamasında, Mattarella’nın bundan sonra ne yapacağı belirtilmedi. Reuters’a konuşan kaynaklar, cumhurbaşkanının bu haftanın başlarında, büyük olasılıkla parlamentoyu feshedeceğini ve ekimde erken seçim çağrısında bulunacağını söyledi. Mattarella, bugün, iki meclis başkanıyla da görüşmeyi planlıyor. Ülkede iki meclisli sistem var.

Ne olmuştu?

Draghi, koalisyon ortaklarından biri olan popülist 5 Yıldız Hareketi’nin yüksek yaşam maliyetiyle mücadele tedbirleri konusunda güven oylamasında kendisine destek vermemesi üzerine geçen hafta istifasını sunmuştu. Cumhurbaşkanı Mattarella istifayı kabul etmemişti ve koalisyonun normal görev süresinin sonuna kadar sürdürülüp sürdürülemeyeceğini görmek için Draghi’ye ‘meclise gitmesini’ söylemişti.

Senato’daki konuşmasında Draghi, İtalya’nın karşı karşıya olduğu sorunları dile getirerek birlik çağrısında bulundu. Sonrasında hükümetin devam edip etmeyeceğini belirlemek için güven oylaması yapıldı.

Ancak 5 Yıldız, temel endişelerinin ele alınmadığını söyleyerek bir kez daha Draghi’yi desteklememe kararı aldı. Buna ek olarak, sağcı Forza Italia ve Lig partileri, Draghi’nin 5 Yıldızsız ve yeni politika öncelikleriyle yeni bir yönetim kurmaya istekli olduğuna dair bir taahhüt istediklerini söyleyerek oylamaya katılmama kararı aldı.

Draghi hükümeti, güven oylamasını geçti ama koalisyondaki üç partinin oylamaya katılmamasından dolayı Draghi, bugün, cumhurbaşkanına tekrardan istifasını sundu. Koalisyon, bu haliyle kırılgan bir yapıya büründü.