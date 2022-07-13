İtalya’da hükümet krizi: Koalisyon çökebilir

İtalya’da ‘Beş Yıldız Hareketi’nin yönetimden çekilme ihtimali, Başbakan Mario Draghi’nin koalisyon hükümetini çökme riskiyle karşı karşıya bıraktı.

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İtalya’da 2021 Ocak’taki hükümet krizi sonrası eski Avrupa Merkez Bankası başkanı Mario Draghi başbakanlığında hükümet kurulmuştu.

Yeni hükümette İtalya’nın başlıca partilerinin büyük çoğunluğu yer almıştı. 5 Yıldız Hareketi, Demokratik Parti, Lig Partisi, Forza Italia, Italia Viva ile Özgürler ve Eşitler’den toplam 15 bakan ile 8 teknokrat bakan kabinede görev alıyor.

Ancak 2023’ün ilk yarısında seçim yapılması planlanan ülkede Draghi’nin koltuğu sallantıda.

Draghi’nin koalisyon hükümetini oluşturan partilerden 5 Yıldız Hareketi’nin lideri Giuseppe Conte ile yaşadığı gerilim ve koalisyonun diğer ortakları arasında bazı yasa tasarıları üzerine olan anlaşmazlık, 30 Haziran’da Madrid’deki NATO Zirvesi’nden erken dönmesine yol açmıştı.

Koalisyonda kalıp kalmayacağına karar vermek için bugün biraraya gelen ‘Beş Yıldız Hareketi‘ yönetimi, yarın yapılacak güven oylaması öncesinde taleplerini açıklamıştı.

İtalya’da aşırı sağ Kuzey Ligi partisinin başkanı Matteo Salvini Roma’da düzenlediği basın toplantısında, Beş Yıldız hareketinin koalisyondan çekilmesi durumunda partisinin Draghi’yi desteklemeye devam etmeyeceğini belirterek, erken seçimlerin en iyi çözüm olduğunu söyledi: ”Bir koalisyon partisi hükümet kararına destek vermezse bu kadarı da fazla, seçimlere gitmemiz gerektiği açık.”