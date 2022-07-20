İtalya’da Draghi hükümeti, Senato’daki oylamadan geçmesine rağmen sallantıda

İtalya’da Başbakan Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı hükümet, Senato’daki güven oylamasından geçmesine rağmen, hükümette yer alan üç partinin oylamaya katılmaması sebebiyle düşme riskiyle karşı karşıya kaldı.

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Koalisyon ortaklarından 5 Yıldız Hareketinin (M5S), 14 Temmuz’da parlamentodaki bir oylamada, hükümetin sunduğu ekonomik yardım paketine destek vermemesiyle başlayan siyasi kriz, derinleşmeye devam ediyor.

M5S’nin geçen haftaki tavrı sonrasında istifasını veren ancak Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından bu isteği kabul edilmeyen Draghi, bugün parlamentonun üst kanadı Senato’da hükümeti için güvenoyu aradı.

Başbakan Draghi, “Eğer halen bir arada kalmak istiyorsak, bunun tek yolu hükümet anlaşmasını cesaretle, fedakarlıkla ve güvenilirlikle sıfırdan yeniden inşa etmektir” açıklamasıyla ulusal birlik hükümetini devam ettirme isteğini belli etse de Senato Genel Kurulu’ndaki görüşmelerde durum tersi yönde gelişti.

Draghi’nin konuşmasındaki gibi partileri uzlaşmaya çağıran bir senatörün sunduğu karar tasarısı üzerinden güven oylamasına, hükümetten daha önce desteğini çeken M5S’e ek olarak sağ partiler Lig ve Forza Italia da katılmadı.

Draghi hükümetini destekleyen karar tasarısı oy kullanan 133 kişiden 95’inin ‘Evet’ oyuyla kabul edildi ancak bu sonuç, hükümetinin Senato’daki çoğunluğunun kırılgan olduğunu ortaya koydu.

İtalyan basınında çıkan haber ve yorumlarda, koalisyon ortağı üç partinin Draghi hükümetinden desteğini çekmesi, ülkeyi erken seçime bir adım daha yaklaştırdı.

Basındaki haberlere göre, Başbakan Draghi, Senato’nun ardından yarın da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde hükümetinin geleceği üzerindeki görüşmelere katılacak.

ANSA ajansının haberinde, Draghi’nin yarın sabah meclisteki görüşmenin hemen başında istifa etme niyetini dile getirip, istifasını sunmak üzere Cumhurbaşkanı Mattarella’ya gideceği belirtildi.

Draghi’nin istifa etmesi halinde, Cumhurbaşkanı Mattarella’nın, istişare edip 74 yaşındaki Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı’na seçimlere kadar olan süre için yeni bir hükümet kurma görevi verebileceği ya da parlamentoyu feshederek 2023’ün ilk aylarındaki genel seçimleri sonbahara çekebileceği dile getiriliyor.

İtalyan basınında seçimlerin öne alınmasının daha güçlü senaryo olduğu ifade ediliyor.