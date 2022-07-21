İYİ Partili Çıray, ’Petek’in 15 Temmuz raporu eksik’ dedi, Kahraman’ı suçladı

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, eski Meclis başkanı İsmail Kahraman’ın 15 Temmuz darbe girişimi araştırma komisyonunun raporu hakkındaki açıklamalarını sert bir dille eleştirdi.

Çıray, yazılı açıklama Kahraman’ın damadının ‘FETÖ firarisi’ olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Damadı FETÖ’den ötürü hâlâ kaçak olan Kahraman, FETÖ’ye yakıştırılabilecek yöntem ve gerekçelerle zaten sisler içindeki 15 Temmuz darbesini karartmak istiyor. Komisyon, gayet verimli bir şekilde çalışmış ve kamuoyunun dikkatini üzerinde toplamışken önce sulandırıldı, sonra da Erdoğan’ın ‘Çalışmasını tamamlamıştır’ beyanı ve Bahçeli’nin yeni anayasa tartışması başlatması üzerine âtıl hale getirilmiştir.”

Çıray ayrıca, Kahraman’ın açıklamalarını, ‘açığa çıkma sürecine giren gerçekleri gizleme çabası’ olarak niteledi.

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15 Temmuz 2016 darbe girişimini araştırmak üzere kurulan komisyonun raporu, o dönem komisyon başkanı olan AKP’li Reşat Petek tarafından kişisel sitesinde yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi İsmail Kahraman TBMM başkanıyken hazırlanan ’15 Temmuz raporu‘ hakkında Sözcü’den Saygı Öztürk’e verdiği demeçte, ‘raporun atıl‘ kaldığını savunarak şunları söylemişti: “Bir ön rapor vardı. AK Parti üyeleri rapora bir eklenti yaptı. Bunun üzerine CHP’li üyeler raporu imzalamadı ve onlar da AK Parti’nin raporuna itirazda bulunup ek rapor hazırladı. O eklentinin müzakeresi için bir araya gelinemeyince rapor atıl kaldı. Bu arada seçim geldi. Böylece, TBMM Başkanı Mustafa Şentop Bey’in açıklamasında dediği gibi dosya tekemmül edemedi ve öylece kaldı. Durum budur.”

Söz konusu komisyon çalışmaları döneminde CHP milletvekili olan ve partisi adına komisyona katılan Çıray, ‘tüm engellere rağmen, dikkate değer bir araştırma raporu ortaya koymayı başardığını’ söyledi.

Çıray, burada muhalefet kanadının büyük bir katkısı olduğunu ve darbe girişiminin içine gömülmek istendiği karanlığın aydınlatılması için o koşullar içinde elden gelen her şeyin yapıldığını söyledi.

AKP’li Reşat Petek’in şahsi sitesinden yayımladığı raporun eksik olduğuna dikkat çeken Çıray şunları kaydetti: “Komisyonun AKP’li başkanı ve üyeleri, yukarılardan gelen talimatlarla bütün çabaları boşa çıkarttılar. Kendi meşreplerine ve çıkarlarına uygun, gerçeklerin üstünü örten, çarpıtan ve hatta ters yüz eden sözüm ona bir rapor ortaya koydular. Biz, oldu bittiyle dayatılan bu rapora elbette itiraz ettik. Bu itirazımızı, ceza hukuku açısından suç teşkil edeceği uyarısında da bulunduğumuz resmi bir dilekçeyle Türkiye Büyük Millet Başkanlığı’na sunduk. Bununla da yetinmedik ve doğrudan doğruya rapora ilave edilmesi gereken çok kritik unsurlardan oluşan çalışmamızı da ayrıca Meclis Başkanlığı vasıtasıyla komisyona ilettik.

Maalesef bütün bu çabalar, başkanlık dönemi hiç de hayırla yad edilemeyecek İsmail Kahraman tarafından adeta bozuk para gibi harcanarak dikkate alınıp gerektiği şekilde işleme konmadı. Raporun bizim katkılarımızla oluşacak yeni şeklinin yüce Meclis’e sunulması ve gereken onayı alması engellendi. Kısaca ortada kadük olan bir rapor falan yoktur. Gereken çalışmayı yapmamış olduğu izlenimi verilmek istenen bir komisyon ve kamuoyunun kadük kaldığına inandırılmak istendiği bir rapor vardır.”

‘Reşat Petek’in raporu eksik’

“Gerçeklerin eninde sonunda ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır” diyen Çıray, AKP’li Reşat Petek’in sitesinde yayımladığı raporun eksik olduğu görüşünde: “Hakikat bir kere daha hükmünü icra etti. Komisyon başkanı Reşat Petek, durup dururken, ortadan kaybolduğu dahi iddia edilen raporu, özellikle CHP’li üyelerin itirazlarının dikkate alınmadığı şekliyle kendi hukuk bürosunun sitesine koyuverdi. Ancak o rapor eksiktir. Belli ki Petek, bunu, önümüzdeki yeni dönemin koşullarında herhangi bir hukuki ve siyasi suçlamanın muhatabı olmamak için yaptı. Ama kendisi için maalesef doğru bir şeyi yanlış bir şekilde yaptı bile diyemeyeceğim. Yanlış bir şeyi yanlış bir şekilde yaptı.”

‘Kahraman görevini yerine getirmedi’

Kahraman’ın açıklamalarını, ‘açığa çıkma sürecine giren gerçekleri gizleme çabası’ olarak niteleyen Çıray, şunları kaydetti: “Dönemin Meclis başkanı İsmail Kahraman’ın da halihazırdaki Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un da bu vesileyle yaptıkları açıklamalar, açığa çıkma sürecine girmiş olan gerçekleri örtbas etmeye yönelik nafile çabalar olarak tarihe geçecektir. Bununla birlikte onları bekleyen tehlike, tarihe iyi bir biçimde geçmeyecek olmanın çok ötesindedir. Özellikle İsmail Kahraman görevini açıkça yerine getirmemiş, hatta adeta düpedüz suistimal etmiştir. Kahraman mesnetsiz bir gerekçeyle yüce Meclisin Anayasa ve Kanunla belirlenmiş ve Millet adına yükümlülüğü olan yasama ve denetleme görevini yerine getirmesini engellemiştir. Meclis Başkanının nasıl ki Bütçeyi yahut Komisyonlarda kabul edilmiş kanun tasarılarını bekletme hakkı yoksa, tarihimizin en vahşi şiddet, terör ve utanç darbesini araştırmak için kurulmuş ‘FETÖ Darbesini Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı rapor için gerekli tüm prosedürleri uygulama yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülüğün sözde bahanelerle yerine getirilmemiş olması, sorumlusunu Yüce Divan’a götürecek anayasal bir suçtur. Aynı durum, objektif bir hukuki değerlendirmeden sonra pekâlâ halihazırdaki Meclis başkanına da teşmil edilebilir. Bu aynı zamanda FETÖ ve benzeri karanlık örgütleri ve metotlarını etkisizleştirmek için elzemdir.”