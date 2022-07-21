Çavuşoğlu, TSK’dan bilgi aldı: Duhok’a biz saldırmadık

Irak yönetimi, dokuz sivilin ölümüyle sonuçlanan Duhok bölgesindeki saldırı nedeniyle Türkiye’yi suçlarken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nden aldığımız bilgiye göre herhangi bir saldırımız olmamıştır” dedi.

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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Türkiye sınırındaki Zaho kentindeki bir turistik tesise düzenlenen havan topu saldırısı nedeniyle dokuz sivil öldü, 20’nin üzerinde kişi yaralandı. Saldırının Türkiye tarafından düzenlendiğini belirten Irak yönetiminden sert açıklamalar geldi.

Irak Başbakanı el-Kazımi, Türkiye’nin ‘Irak’ın egemenliğini ihlal ettiğini’ söyledi. El-Kazımi, ölenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu aktararak, Türkiye’nin Irak’ın taleplerine rağmen saldırıları durdurmadığını söyledi. Irak başbakanı, bu tür saldırılara karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını ve gereken önlemleri alacaklarını belirtti.

Çavuşoğlu: Suçlamaları reddediyoruz

Türkiye’dense yalanlamalar gelmeye devam ediyor. TRT’de konuşan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Türk Silahlı Kuvvetleri’nden aldığımız bilgiye göre herhangi bir saldırımız olmamıştır. Bizim hedefimiz Suriye’de terör örgütleri olmuştur. Irak’ta da bugüne kadar hep terör örgütlerine yönelik olmuştur. Terör örgütlerinin gerçekleştirdiğini düşündüğümüz bu hain saldırı neticesinde Irak makamlarıyla iş birliği yapabileceğimizi açıkladık. Bir kez daha buradan vurgulamak istiyoruz. Türkiye’ye yönelik gerek yetkili gerek yetkisiz yapılan açıklamaları da reddediyoruz.”

Çavuşoğlu, ayrıca Suriye’ye olası operasyonla ilgili de, “Elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık doğrusu. Almayız da” diye konuştu.