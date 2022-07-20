Bağdat, sivillerin öldüğü saldırıda Türkiye’yi suçladı; Ankara itiraz etti

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Dohuk bölgesine düzenlenen roket saldırısında birçok sivilin öldüğünü söyleyerek Türkiye’yi suçladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasındaysa saldırının ‘terör örgütü kaynaklı olduğu’ yazılarak “Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır” dendi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın Irak devlet haber ajansından aktardığına göre IKBY-Türkiye sınırındaki Zaho kentinde bulunan bir turistik tesise ‘ağır havan topu saldırısı’ düzenlendiği ve sekiz turistin öldüğü 23 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Irak Başbakanı el-Kazımi de yazılı açıklamasında Türkiye’yi kınayarak ‘Irak’ın egemenliğini ihlal ettiğini’ söyledi. El-Kazımi, ölenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu aktararak, Türkiye’nin Irak’ın taleplerine rağmen saldırıları durdurmadığını söyledi. Irak başbakanı, bu tür saldırılara karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını ve gereken önlemleri alacaklarını belirtti.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih de Türkiye’yi kınayarak ‘çağrılara rağmen saldırıların durmadığını’ söyledi: “Bombardıman, Irak’ın egemenliğinin bir ihlali olup ülkenin milli güvenliğine tehdit teşkil etmektedir. Uluslararası hukuka aykırı bu tür eylemler kesinlikle kabul edilemez.”

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu da Türkiye’yi kınayarak olayın etkili soruşturulmasını istedi.

Dışişleri: Saldırı terör örgütü kaynaklı, üzgünüz

Haberler üzerine Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yayınlayarak saldırının ‘terör örgütü kaynaklı olduğunu’ öne sürdü.

Bakanlığın açıklaması şöyle: “Irak’ın Dohuk Vilayeti’nin Zaho İlçesi’nde bir dere kenarına bugün (20 Temmuz) gerçekleştirilen saldırıda, ilk belirlemelere göre sekiz kişinin hayatını kaybettiği; 23 kişinin ise yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor; yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Irak halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır. Türkiye terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun şekilde, sivillerin, sivil altyapının, tarihi ve kültürel varlıklar ile tabiatın korunmasına azami hassasiyet göstererek yürütmektedir. Masum insanları hedef alan ve terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir.

Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır.

Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz.”

Bağdat büyükelçiliği önünde protesto

Öte yandan Rudaw’ın aktardığına göre olay nedeniyle Türkiye’nin Bağdat büyükelçiliği önünde protesto düzenlendi.