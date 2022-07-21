Terör savcısı ‘uyuşturucu baronu’, polis ‘kurye’ çıktı

Konya’da, uyuşturucu operasyonunda durdurulan otomobilde 25 kilo eroin ele geçirildi. Araçtaki kuryenin narkotik şube polisi M.B.Y.’nin olduğu, talimatıysa Adana Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevli savcı Osman Yarbaş’ın verdiği belirlendi.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında polislerin de olduğu 14 şüpheli tutuklandı.

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Adana’dan Konya’ya uyuşturucu sevk edileceği ihbarını alan Konya Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kent girişinde durdurduğu araçtan 25 kilogram eroin bulundu. Aracı kulananınsa polis olduğu ortaya çıktı.

Sabah’tan İlker Turak’ın haberine göre gözaltına alınan polisin telefonundaki incelemede, Adana Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevli savcı Osman Yarbaş’tan uyuşturucu sevkiyatı için talimatlar aldığı belirlendi.

Yarbaş’ın uyuşturucuyu Antalya’daki lise arkadaşından emanet aldığı bir araçla dağıttığı tespit edildi. Öte yandan Yarbaş’ın uyuşturucu sevkiyatı öncesinde kuryelerle buluşup teslimatın nasıl olacağı konusunda talimatlar verdiği belirlendi.

Konya’ya kuryeyle 25 kilogram eroin sevk edildiği gün, Yarbaş’ın örgüt üyelerinden yine Adana Emniyeti Narkotik Şube’de görevli polis M.B.Y. ile birlikte Antalya’ya gittiği tespit edildi. Yarbaş’la M.B.Y.’nin de uyuşturucu sevk ettiği değerlendirildi.

Sevkiyatları savcı yönetmiş

Konya’ya uyuşturucu getiren kurye polisin, Cahit Kutluk ve Semiyan Kutluk’la altı kez uyuşturucu sevk ettiği, ayrıca aile izlenimi vermek için eşini de yanında getirdiği ortaya çıktı. Yardımcıların da Yarbaş’ın talimatıyla kuryelere yabancı uyruklu kişiler adına GSM hatları çıkarttırdığı tespit edildi. Ayrıca Cahit Kutluk’un Adana’dan Konya’ya 17 kilo eroin getiren kuryeye öncülük ettiği, polisin taşıdığı 25 kilo eroinin kutusunda da parmak izlerine rastlandığı öğrenildi.

14 şüpheli tutuklandı

Çalışmalarda örgüt liderinin Savcı Yarbaş, lider yardımcılarının Cahit Kutluk’la Semiyan Kutluk, uyuşturucu kuryelerininse narkotik şubede çalışan polis M.B.Y. ile polis F.K. olduğu belirlendi.

Geçen hafta Konya merkezli dört ilde düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Örgüt lider yardımcıları ve kurye polisler de dahil 14 şüpheli tutuklandı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), açığa aldığı Osman Yarbaş’ın soruşturması için müfettiş görevlendirdi.