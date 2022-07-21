Erdoğan’ın özel tercümanından Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın özel tercümanı eski AKP milletvekili Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakcı’nın kızı Fatima Gülhan Kavakcı Abushanab, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Görsel: Twitter

CHP lideri, geçen hafta Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden’la görüşürken özel tercüman kullanmasını eleştirmişti: “Erdoğan ne zaman diplomatik görüşmelerde çevirmen olarak yanına o hanım kızımızı aldıysa, ya milyonlarca kaçak sığınmacı ülkemize girdi ya da bedeli milletimize çok yüksek olan sözleşmelere imza attırdılar.

Çevirmen hanım kızımızdan, yüzbinlerce Afgan sığınmacının ülkemize gelmesine yol açan o toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz. Verilen her yetki, sorumluluğu ile birlikte gelir. Kendisi de bunu bilecek yaştadır.”

‘Neden bir Dışişleri mensubu girmiyor da ABD vatandaşı biri giriyor?’

Kılıçdaroğlu daha sonra ‘hanım kız’ ifadesi nedeniyle hedef alanlara da yanıt vermişti: “Benim asıl eleştirdiğim nokta görüşmeye özel tercümanın girmesi. Ayrıca bildiğim kadarıyla ABD vatandaşı. Ben buna itiraz ettim. Bana yanıt olarak ‘Anadili gibi İngilizce biliyor’ diyorlar. Burada sorun İngilizce değil, İngilizce seviyesi değil. Neden bir Dışişleri mensubu girmiyor da ABD vatandaşı biri giriyor. Bildiğim kadarıyla Türk vatandaşı da değil.

Bu olmaz. Ben buna itiraz ediyorum, onlar ‘İngilizcesi iyi’ diye yanıt veriyorlar. Dışişleri’nde çok iyi İngilizce bilen birçok diplomatımız, personelimiz var. ‘Hanım kız‘ ifadesine gelince. Bu Anadolu’da yaygın şekilde kullanılan, nezaket yüklü bir hitaptır. Benim eleştirilerime yanıt veremeyince buradan saldırıyorlar. Komik bir durum. Ama onlar halktan Anadolu’dan koptukları için bu kavramları da unuttular. Kibirlerinden ‘hanım kız’ hitabının bile ne anlamı geldiğini unutmuş görünüyorlar.”

‘Hedef aldığı’ iddiasıyla suç duyurusu

Kavakcı’nın avukatı Sezgin Tunç sosyal medya hesabından ‘müvekkilini hedef aldığı’ iddiasıyla Kılıçdaroğlu hakkında Ankara başsavcılığına şikayette bulunduğunu duyurdu.

Dilekçede, şunlar dendi: “Şüphelinin, müvekkile karşı eylemleri nedeniyle ‘tehdit’, ‘nefret’ ve ‘ayrımcılık’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘kamu görevlisine hakaret’ ve resen tespit edilecek suçlardan cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını talep ederiz.”

Dilekçede Kılıçdaroğlu’nun, Kavakcı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara da yer verildi.