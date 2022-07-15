Kılıçdaroğlu: Masaya yeniden oturulsun, F-35 ve S-400’te anlaşmadan kimse kalkmasın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek ABD’nin ürettiği F-35 savaş uçağı ve Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinde Batı’yla ‘masaya tekrar oturulmasını’ istedi.

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Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden Finlandiya ve İsveç’in Türkiye’nin iadesini istediği kişilerle ilgili açıklamaları ‘skandal’ olarak nitelendirerek “Erdoğan’ın yine hiçbir şey alamadan imza attığını gösterdi” dedi.

ABD Temsilciler Meclisi’nin F-16 savaş uçaklarının Türkiye’ye satışının kısıtlanmasıyla ilgili bir önergeyi dün kabul ettiğini hatırlatan CHP lideri, “Şimdi de skandalın F-16 meselesinde devam ettiğini görüyoruz” diye yazdı.

‘Batı Erdoğan hakkında çok şey biliyor‘

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Yatırımcılarından (sahiplerinden) biri olduğumuz F-35 savaş uçağı projesinden çıkartılmamız ve paramızı geri alamamamız yetmiyormuş gibi, yalvar yakar duruma düşürüldüğümüz F-16 uçaklarını nerede kullanıp nerede kullanamayacağımıza dair şartlar koymaya kalktığını görüyoruz.

Erdoğan ne zaman diplomatik görüşmelerde çevirmen olarak yanına o hanım kızımızı aldıysa, ya milyonlarca kaçak sığınmacı ülkemize girdi ya da bedeli milletimize çok yüksek olan sözleşmelere imza attırdılar. Hep söyledim yine söyleyeceğim, Batı Erdoğan hakkında çok şey biliyor.”

‘Muhalefetin parlamentoda engelleyeceğini söyle, yeniden masaya otur’

Erdoğan’ın ‘ucuz propagandalar dışında elle tutulur hiçbir şeyi Türkiye’ye kazandıracak durumda olmadığını’ söyleyen CHP lideri, şöyle devam etti: “Öyle ‘dış güçler’ demeyi falan bıraksınlar. Batı, Erdoğan rejimine düşman değildir. İddia ediyorum, Batı çok şey bildiği ve elinde tuttuğu bu tarz liderlere bayılır ve destekler.

Şimdi Erdoğan, sana ne yapman gerektiğini söyleyeyim. Çık ve de ki ‘Ben imza attım ama muhalefet bunun onaylanmasını parlamentoda engelleyecek, kendi grubumda da bu konuda kontrolüm tam değil.’

Yeter ki Türkiye masaya yeniden otursun. Tek bir şartımız var. Bu sefer sadece çevirmen hanım kızımızı yanına alarak iş görmeye çalışma sakın, bırak bu işin ehli diplomatlar işlerini yapsınlar. F-35 ve S-400 konularında anlaşmadan da o masadan kimse kalkmasın.”

ABD’ye seslendi: Suçlu biziz

Kılıçdaroğlu daha sonra ABD’ye seslendiğini söyleyerek şunları yazdı: “Bu konuda suçlu arayacaksanız, suçlusu biziz. Varsa bir sorununuz, bizimle halledin. Ayrıca çevirmen hanım kızımızdan, yüzbinlerce Afgan sığınmacının ülkemize gelmesine yol açan o toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz. Verilen her yetki, sorumluluğu ile birlikte gelir. Kendisi de bunu bilecek yaştadır.”

Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği tercüman eski AKP milletvekili Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı’nın kızı Fatima Gülham Abushanab. Erdoğan’ın görüşmeye sadece tercümanla katılması eleştirilere neden olmuştu.

Ne olmuştu?

Erdoğan, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya girmesine, terör suçlularının iadesi gibi bazı koşulları içeren mutabakatın imzalanmasının ardından yeşil ışık yakmıştı.

Erdoğan daha sonra “İsveç 73 teröristin iadesi için söz verdi” demiş, Bozdağ da İsveç ve Finlandiya’dan 33 kişi için iade talep edeceğini söylemişti. Bozdağ bu bağlamda İsveç’ten 21 kişi istendiğini aktarmıştı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ise NATO zirvesinde Türkiye’yle ‘belirli grupların veya kişilerin iadesiyle ilgili konuşmadıklarını’ söylemişti. Haavisto yasaları değiştirmenin Finlandiya’nın ‘kırmızı çizgisi’ olduğunu belirtmişti.

İsveç’te Yargıtay Başkanı Anders Eka, Türkiye’nin iadesini istediği kişiler arasında bulunan 19 kişinin daha önce yargılandığını, karara bağlanmış iade davalarını yeniden gözden geçirmeyeceklerini söylemişti.

Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine itirazını geri çekmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye’ye F-16 satılmasını desteklediğini açıklamıştı.

ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’yse, F-16’ların Türkiye’ye satışını sınırlamayı öngören bir değişiklik önergesini dün onaylamıştı.