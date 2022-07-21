Ormanlara giriş eylüle kadar yasaklandı

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına giriş 31 Ağustos’a kadar yasaklandı.

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Türkiye 2021’de tarihinin en büyük orman yangını sezonunu geçirdi. Marmaris, Manavgat ve Bodrum başta olmak üzere çıkan yangınlarda 160 bin hektar alan kül oldu.

Geçen seneye göre önlemler artırılsa da haziran ve temmuzda Datça ve Marmaris günlerce yandı.

OGM, sıcaklıkların artacağını günler için uyarmıştı.

Bu gelişmeler sonrası İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, valiliklere gönderdiği genelgede orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirleri sıraladı. Buna göre, orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos’a kadar yasaklandı.

Önlemler

Genelgede alınan bazı önlemler şöyle:

*Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına müsaade edilmeyecek.

*Çöp döküm ve depolama alanları, demiryolu kenarları ve piknik alanları gibi özel yangın tehlikesi oluşturan alanların etrafında yangın emniyet yolu ile şerit açılacak. Turistik alanlar, meskûn mahaller, her türlü tesisler, ziraat arazileri gibi yerlerden ormana sıçrayabilecek her türlü yangın tehlikesine karşı sahiplerince bu sahalarla orman arasına yangın emniyet yolları açılacak.