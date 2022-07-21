Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’ın hedef aldığı İmamoğlu’na destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bakıyorsun İstanbul’da bir sıkıntı oluyor, adam Fethiye’de, şurada, burada” sözleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi:

“Afet önceden haber vermez. Belediye başkanları tatilde olabilirler. Bulundukları yerin dışında olabilirler. Bunlar birer insan.”

CHP lideri, cumhurbaşkanlığı adaylığı ve HDP’nin ‘altılı masa‘da olmaması gibi konuları da değerlendirdi.

Fotoğraf: CHP-AA

Damga gazetesinden Mehmet Mert’e konuşan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın İmamoğlu’nu İstanbul’daki afette kentte olmaması üzerinden hedef alması hakkında şunları söyledi:

“Afet önceden haber vermez. Belediye başkanları tatilde olabilirler. Bulundukları yerin dışında olabilirler, yurt dışında olabilirler. Bunlar birer insan. Tatile ihtiyacı veya bulundukları yerin dışına çıkmak gibi görevleri de olabiliyor. Yurt dışına da çıkabiliyorlar. Afet olduğunda onların kadroları var. Kadrolar dahil olurlar. O işlerle ilgili görevliler var. Görevleri afet alanına süratle ulaşmak ve afetin yarattığı zararları gidermek. Belediye başkanlarımız da bu görevlerini yerine getiriyor.”

‘Hayatın gerçeği var’

Konu hakkındaki eleştirilere saygı duyduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Ama hayatın bir gerçeği var. Bir yerde yangın çıktığında, su baskını olduğunda herhangi bir afet durumunda belediye görevlileri oradadır. Aracı gereci oradadır. Ekipleri oradadır. Belediye başkanı alınması gereken kararları alır. Talimatları verir. Gerekirse kendisi de oraya gider müdahil olur.”

‘AKP artık birinci parti değil’

AKP’nin artık birinci parti olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, anketlere dikkat çekerek şunları söyledi: “AK Parti şu an birinci parti değil. Anketlerin ortaya koyduğu bir gerçek var. Cumhuriyet Halk Partisi istikrarlı bir yükselişe sahip ve birinci parti. Oyumuz yüzde 40 veya yüzde 50 oldu diye bir iddiamız yok. Ama trende baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi dikkatli ve istikrarlı bir şekilde oyunu yukarı doğru taşıyor. Önümüzdeki süreçte oyumuz daha da yükselecek.”

‘HDP’nin ‘altılı masa’da olma iddiası yok’

HDP’nin ‘altılı masa’nın dışında tutulmasının HDP seçmenini incitmeyeceğini bunu HDP’nin de istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu üçüncü ittifaka dikkat çekti: “HDP’nin de ‘altılı masa’da olmak gibi bir iddiası yok. Onlar üçüncü bir ittifak kurmak istiyorlar. HDP’nin başkanlığında ya da içinde olduğu bir ittifak.”

Adayı altı lider belirleyecek

Kılıçdaroğlu, altı liderin cumhurbaşkanı adayını ortak belirleyeceği şeklindeki verdikleri sözü hatırlattı.

Kendisinin ya da istediği bir ismin aday gösterileceği yönündeki iddialara da yanıt veren CHP lideri, yayınladıkları bildiriye dikkat çekerek, ‘ortak kararı’ vurguladı: “Benim altılı masanın bir üyesi oldugumu siz de biliyorsunuz. Biz altı lider cumhurbaşkanı adayımızı ortak belirleyeceğimize dair söz verdik. Kafamda birinin olması önemli değil. Önemli olan altı liderin bir araya gelip ortak adayı belirlemesidir. Bu konuda da aramızda konuştuk. Şu aşamada cumhurbaşkanı adayını konuşmanın ve tartışmanın manası yok. cumhurbaşkanı adayının kim olduğu sorulduğunda niteliklerini belirleyelim ve kamuoyuna deklare edelim dediler. Yayınladığımız bildiride bu nitelikleri belirledik. Bu niteliklere uygun isim ‘millet ittifakı‘nın adayı olarak açıklanacak ve seçimden sonra cumhurbaşkanı olacak.

‘Altılı masa’ hep beraber üzerinde uzlaşacağımız bir aday olacak. Bu konuda hiç kimsenin endişesi olmasın.”