Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki meralardan yakınan Bakan Kirişci’yi istifaya çağırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yatırım için gittiği Venezuela’daki topraklara imrenip Türkiye’dekilerden yakınan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’yi istifaya çağırdı.

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolar Maduro’nun ziyaretinin ardından Türkiye’nin Venezuela’da 400 bin hektar tarımsal alanda yatırım yapacağını açıklanmıştı. Bunun üzerine tartışmaların ardından Bakan Kirişci, tarımsal toprak ve iklim koşullarını değerlendirmek için Venezuela’ya gitmişti.

Kirişci’nin bugünkü ziyaretinde Venezuela’daki topraklara imrenirken Türkiye’dekileri yermesi Venezuela Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo’nun sosyal medyadan paylaştığı görüntülere şöyle yansımıştı: “Biz hayvancılık yapıyoruz; hayvanlarımıza sanki pizzacıdan pizza, burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp öyle yediriyoruz.”

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden bakanın bu sözlerini hatırlatarak şunları yazdı: “Kendisini yabancılara şikayet eden bir bakan var. Öyle bir atanmışlar hükümeti yarattı ki Erdoğan, ne ar kaldı ne devlet namusu. Hemen istifa hemen!”